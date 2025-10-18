Orbán Balázs: Kirekesztésnek nincs helye az egyetemen!

– Egy izraeli történész tudományos előadását megakadályozták erőszakoskodó aktivisták az ELTE-n – hívta fel a figyelmet Orbán Balázs a közösségi oldalán. A miniszterelnök politikai igazgatója elmondta, hogy bár nem tervezett menni, de ha lesz lesz legközelebb előadás, elmegy.

Orbán Balázs. Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Az egyetemnek fel kell készülnie ezekre a helyzetekre, és segítenie kell az előadóknak, hogy ne az erőszak, hanem a tudományos szabadság győzzön

– szögezte le Orbán Balázs. Majd rámutatott: kirekesztésnek nincs helye az egyetemen!

Ahogy a Magyar Nemzet már beszámolt róla, palesztinpárti aktivisták balhéztak az ELTE-n. Az egyetemen a Jeruzsálemi Héber Egyetem történésze, Alexander Yakobson tartott volna előadást, azonban a palesztinpárti tüntetők közjátéka miatt ezt nem tudta megtenni.