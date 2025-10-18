Rendkívüli

Brüsszel diktál, a Tisza igazodik – nagy bajba kerülhetnének a nyugdíjasok

palesztinpártiOrbán BalázsELTE

Orbán Balázs: Kirekesztésnek nincs helye az egyetemen!

A palesztinpárti tüntetők által ellehetetlenített előadó következő előadásán a miniszterelnök politikai igazgatója is ott lesz.

Magyar Nemzet
2025. 10. 18. 15:01
Fotó: MTI/EPA/Ahhad Abdo
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Egy izraeli történész tudományos előadását megakadályozták erőszakoskodó aktivisták az ELTE-n – hívta fel a figyelmet Orbán Balázs a közösségi oldalán. A miniszterelnök politikai igazgatója elmondta, hogy bár nem tervezett menni, de ha lesz lesz legközelebb előadás, elmegy.

Budapest, 2025. szeptember 19. Orbán Balázs, az MCC kuratóriumának elnöke, a miniszterelnök politikai igazgatója beszédet mond a Mathias Corvinus Collegium (MCC) központi tanévnyitó ünnepségén Budapesten 2025. szeptember 19-én. MTI/Bodnár Boglárka
Orbán Balázs. Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Az egyetemnek fel kell készülnie ezekre a helyzetekre, és segítenie kell az előadóknak, hogy ne az erőszak, hanem a tudományos szabadság győzzön

– szögezte le Orbán Balázs. Majd rámutatott: kirekesztésnek nincs helye az egyetemen!

Ahogy a Magyar Nemzet már beszámolt róla, palesztinpárti aktivisták balhéztak az ELTE-n. Az egyetemen a Jeruzsálemi Héber Egyetem történésze, Alexander Yakobson tartott volna előadást, azonban a palesztinpárti tüntetők közjátéka miatt ezt nem tudta megtenni.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/EPA/Ahhad Abdo)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelektömeg

Majmoké a világ

Pilhál György avatarja

A kísérletek eddig kudarcot vallottak, most új csapat próbálkozik Magyar Péter vezetésével.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu