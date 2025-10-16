Orbán Viktor: Már csak egy hét!

„Én ott leszek. Legyünk ott minél többen!” – hangoztatta közösségi oldalán a jövő heti békemenet kapcsán Orbán Viktor miniszterelnök. Mint arra lapunk is felhívta a figyelmet, az október 23-i békemenet gyülekezője kilenc órakor lesz a Margit híd budai hídfőjének közelében az Elvis Presley téren. A menet innen indul tizenegy órakor, útja a Margit hídon át vezet a Szent István körútra.

Ott egészen a Nyugati térig fognak menni a résztvevők, majd jobbra fordulva a Bajcsy-Zsilinszky úton mennek három sarkot egészen az Alkotmány utcáig. Itt ismét egy jobb kanyar következik, végül ezen az utcán át vonulnak a menet célállomását jelentő Kossuth térre. Orbán Viktor a Kossuth téren, délután egy órakor fog beszédet mondani.

Az idei békemenetnek különös jelentősége van a szervező CÖF–CÖKA szerint.

A globális háborús fenyegetések és a nemzeti szuverenitás elleni brüsszeli támadások közepette minden eddiginél fontosabb, hogy a magyarok világosan kinyilvánítsák: a béke és a szabadság mellett állnak.

A szervezők és a kormánypárti politikusok, köztük Orbán Viktor miniszterelnök is, egyaránt mindenkit a Kossuth térre várnak, hogy együtt hallgassák meg az állami ünnepségen elhangzó beszédeket. Ahogy Orbán Viktor Facebook-posztjában is olvasható: „Legyünk minél többen!”