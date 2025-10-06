Orbán Viktor: Tisztelet a hősöknek

„Az aradi vértanúk emléknapja. Tisztelet a hősöknek!” – írta Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán a nemzeti gyásznapon.

Koszorúzás az aradi vértanúk kivégzésének 176. évfordulóján a Batthyány-mauzóleumnál tartott megemlékezésen (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Az aradi vértanúkról minden év október 6-án megemlékezünk. A kormány 2001-ben nyilvánította október 6-át a magyar nemzet gyásznapjává, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc leverése után

Aradon kivégzett tizenhárom honvéd főtiszt, valamint az aznap Pesten kivégzett gróf Batthyány Lajos miniszterelnök tiszteletére.

Mint arról beszámoltunk, a gyásznap alkalmából a köztársasági elnök és több kormánypárti politikus is megosztotta megemlékező üzeneteit a közösségi médiában.