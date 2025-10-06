Rendkívüli

Valóban a Tisza Párt majdnem húszezer szimpatizánsának adatai szivárogtak ki: valaki dühös, valakit nem érdekel

Orbán Viktorgyásznaparadi vértanú

Orbán Viktor: Tisztelet a hősöknek

Október 6-án Magyarország az aradi vértanúkra és Batthyány Lajos miniszterelnökre emlékezik. A miniszterelnök a közösségi oldalán tisztelgett a hősök előtt.

Magyar Nemzet
2025. 10. 06. 15:03
„Az aradi vértanúk emléknapja. Tisztelet a hősöknek!” – írta Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán a nemzeti gyásznapon.

Budapest, 2025. október 6. Koszorúzás az aradi vértanúk kivégzésének 176. évfordulóján a Batthyány-mauzóleumnál tartott megemlékezésen, a Fiumei úti sírkertben 2025. október 6-án. MTI/Purger Tamás
Koszorúzás az aradi vértanúk kivégzésének 176. évfordulóján a Batthyány-mauzóleumnál tartott megemlékezésen (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Az aradi vértanúkról minden év október 6-án megemlékezünk. A kormány 2001-ben nyilvánította október 6-át a magyar nemzet gyásznapjává, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc leverése után

Aradon kivégzett tizenhárom honvéd főtiszt, valamint az aznap Pesten kivégzett gróf Batthyány Lajos miniszterelnök tiszteletére.

Mint arról beszámoltunk, a gyásznap alkalmából a köztársasági elnök és több kormánypárti politikus is megosztotta megemlékező üzeneteit a közösségi médiában.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Felföldi Zoltán
idezojelekrendszerváltás

Milyen rendszerváltásról hadoválnak itt?

Felföldi Zoltán avatarja

Sem a pártállamot, sem a Gyurcsány-rendszert, sem a katasztrofális nyugat-európai állapotokat nem kívánjuk magunknak.

