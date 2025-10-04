Orbán Viktor: Mike Tyson hét legnagyobb kiütése nem szép látvány, a Tisza Párt is ilyen + videó

Meg van rendülve az ellenfél – mondta Orbán Viktor a szombati sajtótájékoztatóján, amelyet Nagy Elekkel, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara vezetőjével tartott. A miniszterelnököt a Tisza Pártról kérdezték. Válaszát a közösségi oldalára is feltöltötte. Elmesélte, hogy amikor éjszaka nem tud elaludni, akkor vagy futballmeccseket, vagy bokszmeccseket szokott nézni. Pénteken este talált egy videót, ami Mike Tyson hét legnagyobb kiütéséről szólt.

A kiütések nagy része az olyan, hogy van egy megrendítő ütés, utána védtelen marad az ellenfél, még kettőt rásoroznak és összeomlik. Nem szép látvány. De a Tisza Párt ilyen

– mondta a kormányfő. Emlékeztetett, a tiszások be akarják zárni a kórházat, kevesebb iskolát akarnak – mindez le van írva a brüsszeli papírokban. – Át akarják adni az agrárpiacot az ukránoknak mondván, hogy nem vagyunk elég jók – sorolta a kormányfő, hozzátéve: ez persze szamárság, mert ha olyan szabályok lennének itt is, mint Ukrajnában, akkor mi is jobbak lennénk, mint az ukránok, vagy amilyenek éppen most vagyunk.

Ezek mind szamárságok, de meg van rendülve az ellenfél. Sportszerű ember ilyenkor már nem üt rá kettőt-hármat. Ezt elvitte a víz. Árad a Tisza, elvitte őket a víz. Nem kell őket sorozni

– mondta végül a kormányfő.