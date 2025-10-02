Orbán Viktor: Mindenkire szükség van, akinek fontos Magyarország békéje és biztonsága

Ketrecharc, Koppenhága, második nap – jelentkezett az uniós csúcstalálkozóról a Harcosok klubjában Orbán Viktor. Hozzátette: gyors ellenőrzés: fizikai állapot rendben, a formaidőzítés megfelelő, a kétoldalú tárgyalások jól sikerültek.
A magyar érdekekből ma sem engedek
– hangsúlyozta a kormányfő.
A miniszterelnök felidézte:
az Ukrajna mellett álló háborúpártiak három irányból támadnak. Von der Leyen vezetésével Brüsszel, az Európai Tanácsban a miniszterelnökök egy része és otthon a Tisza és a DK.
Túlerő, de megoldható – tette hozzá a kormányfő.
A következő hónapok a háborúról szólnak majd. Nekünk ki kell maradnunk ebből a háborúból. Mindenkire szükség van, akinek fontos Magyarország békéje és biztonsága. Össze kell fognunk, hogy ez sikerüljön – szögezte le Orbán Viktor.
A miniszterelnök beszámolt róla, hogy
Brüsszel tegnap bemutatta a háborús stratégiáját. Ezért azt fogja javasolni a Fidesz elnökségének, hogy indítsanak aláírásgyűjtést az asztalon lévő brüsszeli háborús tervek ellen.
Ez nem a mi háborúnk – jelezte Orbán Viktor. Ismét kijelentette, hogy nem akarjuk a magyarok pénzét Ukrajnába küldeni. Ukrajna nem lehet az EU tagja, mert behozná a háborút az EU-ba, és kivinné az európaiak pénzét Ukrajnába. Orosz olaj és földgáz nélkül nincs magyar energiabiztonság. Ez szuverenitási kérdés, a Tiszának és a DK-nak tudomásul kell ezt vennie – szögezte le a miniszterelnök.
A kormányfő felhívta a figyelmet: elindult a nemzeti konzultáció, amelyre mindenkit várnak.
Te is mondd el a véleményedet! Mondjunk együtt nemet a Tisza-adóra!
– buzdított Orbán Viktor mindenkit a konzultáción való részvételre.