Orbán Viktor: Mindenkire szükség van, akinek fontos Magyarország békéje és biztonsága

Ketrecharc, Koppenhága, második nap – jelentkezett az uniós csúcstalálkozóról a Harcosok klubjában Orbán Viktor. Hozzátette: gyors ellenőrzés: fizikai állapot rendben, a formaidőzítés megfelelő, a kétoldalú tárgyalások jól sikerültek.

Orbán Viktor az uniós csúcson (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

A magyar érdekekből ma sem engedek

– hangsúlyozta a kormányfő.

A miniszterelnök felidézte:

az Ukrajna mellett álló háborúpártiak három irányból támadnak. Von der Leyen vezetésével Brüsszel, az Európai Tanácsban a miniszterelnökök egy része és otthon a Tisza és a DK.

Túlerő, de megoldható – tette hozzá a kormányfő.

A következő hónapok a háborúról szólnak majd. Nekünk ki kell maradnunk ebből a háborúból. Mindenkire szükség van, akinek fontos Magyarország békéje és biztonsága. Össze kell fognunk, hogy ez sikerüljön – szögezte le Orbán Viktor.

A miniszterelnök beszámolt róla, hogy

Brüsszel tegnap bemutatta a háborús stratégiáját. Ezért azt fogja javasolni a Fidesz elnökségének, hogy indítsanak aláírásgyűjtést az asztalon lévő brüsszeli háborús tervek ellen.

Ez nem a mi háborúnk – jelezte Orbán Viktor. Ismét kijelentette, hogy nem akarjuk a magyarok pénzét Ukrajnába küldeni. Ukrajna nem lehet az EU tagja, mert behozná a háborút az EU-ba, és kivinné az európaiak pénzét Ukrajnába. Orosz olaj és földgáz nélkül nincs magyar energiabiztonság. Ez szuverenitási kérdés, a Tiszának és a DK-nak tudomásul kell ezt vennie – szögezte le a miniszterelnök.

A kormányfő felhívta a figyelmet: elindult a nemzeti konzultáció, amelyre mindenkit várnak.

Te is mondd el a véleményedet! Mondjunk együtt nemet a Tisza-adóra!

– buzdított Orbán Viktor mindenkit a konzultáción való részvételre.