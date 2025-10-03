Václav KlausOrbán Viktorkarmelita kolostor

Orbán Viktor fogadta a korábbi cseh államfőt

Václav Klaus a Danube Institute konferenciájára érkezett Budapestre.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 03. 15:42
Orbán Viktor pénteken Václav Klaust, a Cseh Köztársaság korábbi elnökét fogadta a karmelita kolostorban – tudatta a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

Budapest, 2025. október 3. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) fogadja Václav Klaus korábbi cseh köztársasági elnököt a Karmelita kolostorban 2025. október 3-án. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Orbán Viktor miniszterelnök és Václav Klaus korábbi cseh köztársasági elnök a karmelita kolostorban 2025. október 3-án (Fotó: Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/MTI)

A volt cseh elnök a Danube Institute konferenciájára érkezett Budapestre.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök és Václav Klaus korábbi cseh köztársasági elnök a karmelita kolostorban (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán) 


