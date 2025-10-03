Orbán Viktor fogadta a korábbi cseh államfőt

Orbán Viktor pénteken Václav Klaust, a Cseh Köztársaság korábbi elnökét fogadta a karmelita kolostorban – tudatta a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.
A volt cseh elnök a Danube Institute konferenciájára érkezett Budapestre.
Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök és Václav Klaus korábbi cseh köztársasági elnök a karmelita kolostorban (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
Nem adják fel a keresést.
A villamosok nem érintik majd a Jászai Mari tér és az Országház, látogatóközpont megállót.
Már több mint 27 ezren igényelték a háromgyermekes anyák szja-mentességét.
Egyre több feladatot kénytelenek elvégezni a kerületek a főváros helyett.
