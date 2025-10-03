Orbán Viktor fogadta a korábbi cseh államfőt

Orbán Viktor pénteken Václav Klaust, a Cseh Köztársaság korábbi elnökét fogadta a karmelita kolostorban – tudatta a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

Orbán Viktor miniszterelnök és Václav Klaus korábbi cseh köztársasági elnök a karmelita kolostorban 2025. október 3-án (Fotó: Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/MTI)

A volt cseh elnök a Danube Institute konferenciájára érkezett Budapestre.