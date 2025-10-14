kormányfővbOrbán ViktorPortugália

Orbán Viktor: VB-n a helyünk!

Közösségi oldalán üzent a magyar kormányfő.

Magyar Nemzet
2025. 10. 14. 23:18
A magyar válogatott pontszerzést ünnepelhetett Lisszabonban Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztőség
Miután a magyar válogatott 2:2-es döntetlent ért el Portugália ellen idegenben, s ezzel minden bizonnyal megszerezheti a csoport második helyét, Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán leírta minden magyar vágyát:

VB-n a helyünk!

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: Facebook) 

                 
       
       
       

