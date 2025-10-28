Pressman pénzosztó embere is a Tisza Párt programírói között van

Bárándy Péter, a Medgyessy-kormány egykori igazságügyi minisztere volt Kéri László vendége a Magyar Péter házi médiájánál, a Kontrollnál futó podcastműsorban. A közismerten balliberális, a Tisza Párthoz kötődő Kéri a műsorban bemutatta azt a jogállamisági munkacsoportot, ami egy 18 pontos programot állított össze.

Pressman pénzosztó embere is Magyar Péter csapatában (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Bárándy szerint kiváló jogászok vesznek részt a csoportban, majd elárulta, hogy a tagok végigveszik az alkotmányt, alkotmánybíróságot, a köztársasági elnököt, a parlamentet, a kormányt, a bíróságot, és az ügyészséget. Mint mondta, egy-egy fejezetnek külön gazdája van a munkacsoporton belül, akik megfogalmazzák azok az igényeket, amelyeket szerintük érvényesíteni kell, hogy a demokratikus állami működés biztosított legyen.

Kéri elmondta, hogy a jogászok csapata arra készül, hogy elfogadtasson a közvéleménnyel egy jogállami minimumot, amiről azt mondta, hogy az nem egy párthoz kötődik. Ezután Kéri a szokásos baloldali paneleket pufogtatva a jogállamiság helyreállításáról értekezett.

Bárándy kertelés nélkül kimondta, hogy

a 15 év alatt felépített jogi rendszerrel szakítani kell.

Kéri hozzátette, hogy újra kell definiálni a parlament vagy a kormány helyét, amire Bárándy azzal reflektált, hogy bizonyos intézményeket – példaként említve a Szuverenitásvédelmi Hivatalt – meg kell szüntetni. Kéri szerint a megszüntetendő intézmények a jogállamiság útjában állnak, a meglévő intézményeket pedig újra kell definiálni. Hozzátette: megvannak a szakemberek és a kidolgozott háttéranyagok, hogy ne a nulláról kelljen indulni.

Bárándy úgy vélekedett, hogy 2010-ben rombolás kezdődött, majd megjegyezte, hogy

sok munkájuk lesz.

Kéri a műsor negyvenedik percénél a kamerának mutatott egy papírt a munkacsoport tagjairól és feladatairól. Ebből kiderült, hogy a Magyar Péterhez köthető munkacsoport tagja többek között Polyák Gábor, aki David Pressman egykori amerikai nagykövet pénzosztó embere volt.

Balliberális jogászok készítik Magyar Péter közjogi programját (Fotó: Képernyőkép)

Gyurcsány, Márki-Zay, Magyar Péter

Polyák a Soros-pénzből működő Mérték Médiaelemző Műhely vezetőjeként döntött arról, hogy mely médiumok kapjanak támogatást a David Pressmanék által tavaly ősszel kiírt sajtófinanszírozási pályázaton. A sikeres pályázók között ott volt a 444 és a Telex kiadója is. Saját magáról korábban úgy fogalmazott,

Pressman pénzosztó embere vagyok, ez igaz.

Idén év elején Polyák azzal került be a hírekbe, hogy az ELTE tanszékvezetőjeként arra tett kísérletet, hogy megfúrja Orbán Balázsnak, a miniszterelnök politikai igazgatójának doktoriját. De Polyák korábban Márki-Zay Péternek, a baloldal 2022-es baloldali miniszterelnök-jelöltének a sajtó- és médiapolitikáért felelős kabinetvezetője, valamint Gyurcsány Ferenc miniszterelnöki hivatalának tanácsadója is volt.