Pressman pénzosztó embere is a Tisza Párt programírói között van

David Pressman volt amerikai nagykövet pénzosztó embere és a kádári megtorlások kulcsemberét példaképnek tartó jogász is tagja a Tisza Párt közjogi munkacsoportjának. Minderről Bárándy Péter, a Medgyessy-kormány igazságügyi minisztere és a Magyar Péter lakájmédiájánál tevékenykedő Kéri László rántotta le a leplet. Mint kiderült, fel akarják számolni az elmúlt 15 évben kialakított jogrendszert, aminek a kidolgozását már megkezdte a munkacsoport.

2025. 10. 28. 18:59
Fotó: Csudai Sándor
Bárándy Péter, a Medgyessy-kormány egykori igazságügyi minisztere volt Kéri László vendége a Magyar Péter házi médiájánál, a Kontrollnál futó podcastműsorban. A közismerten balliberális, a Tisza Párthoz kötődő Kéri a műsorban bemutatta azt a jogállamisági munkacsoportot, ami egy 18 pontos programot állított össze. 

Pressman pénzosztó embere is Magyar Péter csapatában (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Bárándy szerint kiváló jogászok vesznek részt a csoportban, majd elárulta, hogy a tagok végigveszik az alkotmányt, alkotmánybíróságot, a köztársasági elnököt, a parlamentet, a kormányt, a bíróságot, és az ügyészséget. Mint mondta, egy-egy fejezetnek külön gazdája van a munkacsoporton belül, akik megfogalmazzák azok az igényeket, amelyeket szerintük érvényesíteni kell, hogy a demokratikus állami működés biztosított legyen.

Kéri elmondta, hogy a jogászok csapata arra készül, hogy elfogadtasson a közvéleménnyel egy jogállami minimumot, amiről azt mondta, hogy az nem egy párthoz kötődik. Ezután Kéri a szokásos baloldali paneleket pufogtatva a jogállamiság helyreállításáról értekezett.

Bárándy kertelés nélkül kimondta, hogy

a 15 év alatt felépített jogi rendszerrel szakítani kell.

Kéri hozzátette, hogy újra kell definiálni a parlament vagy a kormány helyét, amire Bárándy azzal reflektált, hogy bizonyos intézményeket – példaként említve a Szuverenitásvédelmi Hivatalt – meg kell szüntetni. Kéri szerint a megszüntetendő intézmények a jogállamiság útjában állnak, a meglévő intézményeket pedig újra kell definiálni. Hozzátette: megvannak a szakemberek és a kidolgozott háttéranyagok, hogy ne a nulláról kelljen indulni.

Bárándy úgy vélekedett, hogy 2010-ben rombolás kezdődött, majd megjegyezte, hogy 

sok munkájuk lesz.

Kéri a műsor negyvenedik percénél a kamerának mutatott egy papírt a munkacsoport tagjairól és feladatairól. Ebből kiderült, hogy a Magyar Péterhez köthető munkacsoport tagja többek között Polyák Gábor, aki David Pressman egykori amerikai nagykövet pénzosztó embere volt.

Balliberális jogászok készítik Magyar Péter közjogi programját (Fotó: Képernyőkép)

 

Gyurcsány, Márki-Zay, Magyar Péter

Polyák a Soros-pénzből működő Mérték Médiaelemző Műhely vezetőjeként döntött arról, hogy mely médiumok kapjanak támogatást a David Pressmanék által tavaly ősszel kiírt sajtófinanszírozási pályázaton. A sikeres pályázók között ott volt a 444 és a Telex kiadója is. Saját magáról korábban úgy fogalmazott,

Pressman pénzosztó embere vagyok, ez igaz.

Idén év elején Polyák azzal került be a hírekbe, hogy az ELTE tanszékvezetőjeként arra tett kísérletet, hogy megfúrja Orbán Balázsnak, a miniszterelnök politikai igazgatójának doktoriját. De Polyák korábban Márki-Zay Péternek, a baloldal 2022-es baloldali miniszterelnök-jelöltének a sajtó- és médiapolitikáért felelős kabinetvezetője, valamint Gyurcsány Ferenc miniszterelnöki hivatalának tanácsadója is volt.

 

A kádári megtorlások kulcsembere a követendő példa

A munkacsoport tagja Vörös Imre is, aki 2021-ben Bárándy Péterrel, valamint két másik baloldali jogásszal, Fleck Zoltánnal és Lengyel Lászlóval közös tervet dolgozott ki, ami a Demokráciát és jogállami alkotmányosságot! címet viselte. A tervük lényege volt, hogy egy új, a jelenlegi ellenzék által leuralt Országgyűlésnek az első ülésnapján át kell vennie az alkotmánybíróság jogkörét. 

Ezután egy országgyűlési határozattal és a szükséges választói legitimáció hiányában, egyszerű többséggel érvénytelennek vagy semmisnek kell nyilvánítania az egész jogrendszer alapját képező alaptörvényt, illetve a rendszerváltás óta érvényben lévő kétharmados törvényeket. Érdemes felidézni, hogy Vörös Imre jogi szemléletére fiatalkorában a kádári megtorlások egyik kulcsembere, Eörsi Gyula volt nagy hatással. Egy korábbi interjú során Vörös úgy fogalmazott: 

Hála Eörsi Gyula professzor előadásainak, a civilisztika, a polgári jog szellemisége hamar megfogott.

Eörsi Gyula a Rákosi-, majd a Kádár-diktatúra ismert jogalkotója volt, a Nemzeti Emlékezet Bizottság kutatása szerint az egyik agytrösztje volt annak a rendelkezésnek, amelynek révén az 1956-os események után létrejöhetett a forradalom résztvevőivel szembeni tömeges leszámoláshoz szükséges jogi intézményrendszer, a politikai különbíróságok rendszere. 

 

Összegyűltek a balliberális jogászok

A munkacsoport tagja még a Mérték Médiaelemző Műhely alapítója, Urbán Ágnes is. A nyíltan baloldali elemzőműhely Soros György alapítványi támogatásával, több régi SZDSZ-es politikus tanácsadásával tevékenykedik, ráadásul a Nyílt Társadalom Alapítvány egyben a műhely fő támogatója. De a munkacsoportban dolgozik Pálné Kovács Ilona is, aki rendszeresen megfogalmaz a kormányzattal szembeni kritikákat.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Csudai Sándor)


