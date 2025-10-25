Kocsis Mátészentendretiszáskun bélaPomázVitályos Eszter

„Kis Kun Bélák ezek mind”: provokációt szerveztek a tiszások Vitályos Eszter programjára

Pomázon is épül Magyar Péter szeretetországa – derül ki Kocsis Máté bejegyzéséből. A frakcióvezető beszámolt róla, hogy Kiss Gergely tiszás aktivista akcióra készült Szentendrén, ahová Vitályos Eszter képviselőt várták.

Munkatársunktól
2025. 10. 25. 7:51
Egy Kiss Gergely nevű gyűlölet-tacskó is építi tovább a tiszás „szeretetországot”, ezúttal Pomázon – számolt be egy esetről a közösségi oldalán Kocsis Máté, amelyet „apró színesnek” nevezett.

Szentendre, 2025. október 18. Vitályos Eszter kormányszóvivő, a térség fideszes országgyűlési képviselője nyilatkozik a sajtónak a szentendrei piacon tartott aláírásgyűjtésen 2025. október 18-án. A Fidesz azért indított aláírásgyűjtést Brüsszel háborús tervei ellen, mert a háború kitörése óta az az álláspontja, hogy békére van szükség, és amíg a háború tart Európa, így Magyarország sem számíthat gazdasági fellendülésre - jelentette ki Vitályos Eszter az aláírásgyűjtés szentendrei állomásán. MTI/Kocsis Zoltán
Vitályos Esztert hiába várják a tiszások Szentendrén (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

A Fidesz frakcióvezetője felhívta a figyelmet, hogy a tiszás aktivista arról írt a párt csoportjában: el kellene menni Pomázról Szentendrére, hogy zavargást keltsenek, miután Vitályos Eszter is a városba érkezik.

„Azt írta ez a félrenevelt egy tiszás csoportban megfélemlítőleg, idézem:

Holnap reggel érkezik Szentendrére a képviselő asszony (Vitályos Eszter), illene fogadnunk őt, ha már a környéken áll pult mögé.

Neki is viszket a tenyere. Kiss 7:30-kor indul a Pomázról, és hirdeti, hogy van még öt hely az autójában” – jelezte Kocsis Máté, hozzátéve: „Tehát a Kiss nevű gyűlölet-tacskó szombaton felkerekedik Pomázon, időt szán arra, hogy elautózzon a haverjaival egy másik településre csak azért, hogy provokálja az ott élőket, garázdálkodjon, kötekedjen, ugráljon, majd nyilván a propaganda telexen Sarkadi Zsolt nyálcsorgatva írja meg, hogy tüntető CIVILEK várták Vitályos Esztert.”

A frakcióvezető szánalmasnak minősítette a kezdeményezést, és leszögezte:

Kis Kun Bélák ezek mind.

„Látod, Magyar Péter? Ezt az előre szervezett gyűlöletet eresztetted rá az országra, és te pofázol szeretetről, megbékélésről? Ócska személyes bosszú ez az elmaradt milliós szerződéseidért, semmi más” – mutatott rá.

Végezetül Kocsis Máté elárulta, hogy a tiszás gyűlölet valószínűleg összezavarhatta az aktivistát, mert Vitályos Eszter amúgy abban az időpontban egy másik településen lesz aláírásgyűjtésen.

„Csináld csak te, Kiss Gergely! Kiválóan alkalmas leszel jelöltnek is a Tiszában, legalább Eszternek lesz kit megvernie tavasszal! Majom” – jegyezte meg Kocsis Máté.

Borítókép: Magyar Péter (Forrás: Facebook)


