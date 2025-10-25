Nyerges Csenge Facebook: „ Vegyél egy NEMZETI ZÁSZLÓT majd dobd le a földre, taposd meg! Azt a nemzeti jelképet, amit vérrel, könnyel, áldozattal szenteltek meg! Ez a TISZA lélektelen mentalitása, ami lassan kiveszi az emberekből az önazonosságot, a becsületet, a tiszteletet! A nemzeti zászló nem csak egy darab szövet! Nem holmi kapcarongy! Az őseink vére, a hősök bátorsága, a magyar lélek lobogása benne él. Amikor a földre dobod, nem egy anyagot szennyezel be! A nemzet szívébe rúgsz bele! Aki ezt nem érti, akinek ezt magyarázni kell, annak szégyenkeznie kellene minden lélegzetvételéért, amit ezen a földön vesz! Mert aki a zászlót nem tiszteli, az a hazát sem. És aki a hazát nem tiszteli, az elveszett ember, üres héj, akiben nem dobban magyar szív. A Hősök tere nem holmi szelfizős placc, nem fesztiválszínpad, hanem a nemzet szent helye! Ott állnak a nagyjaink szobrai, akik vérüket adták azért, hogy te ma szabadon ordíthass a semmibe! Ti meg sörrel a kézben, szemetet szórva felugrottatok oda, ahol a magyar dicsőség áll kőbe vésve! Nem tiszteltek semmit! Senkit! Se múltat, se hazát!”



