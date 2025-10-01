  • Magyar Nemzet
Rollerrel esett el a magyar netceleb, majdnem meghalt, most fontos dologra figyelmeztetett

Az eszméletét is elvesztette, a földön remegett.

Munkatársunktól
Forrás: Deák Tivadar Facebook-oldala2025. 10. 01. 20:28
Elgondolkodtató és tanulságos pénz: a roller egy nagyon veszélyes dolog – figyelmeztetett Deák Tivadar, a Való Világ egykori szereplője a közösségi oldalán. A magyar netceleb úgy folytatta: kevés érezni a gépet, mert be kell tartani minden szabályt, hogy biztonságban lehessünk. – Sajnos nem viseltem bukósisakot, és pár percre elvesztettem az eszméletem, a földön remegtem – emlékezett vissza.

Kiemelte: mindenkinek azt tanácsolja, hogy csak saját felelősségére álljon fel egy ilyen gépre, és tartsa be az előírt szabályokat. 

Ez nem játék. Nekem szerencsém volt – de legközelebb lehet, hogy nem lesz

– fogalmazott. 

Hozzátette, nem azzal van a baj, ha valaki feláll egy ilyen gépre, hanem azzal, ha nem óvatos, és nem tartja be az előírt szabályokat. – Mindenkinek csak azt tudom tanácsolni, hogy 

teljes körű odafigyeléssel és tiszta gondolkodással használja a saját rollerét! Emberek! Az életetek és a saját épségetek kerülhet veszélybe! Használjatok védőruházatot, mert ez nem játék! Az életedből csak egy van 

– írta a netes híresség. 

Ma írtunk róla, hogy egyre több helyen lázadnak fel a rollerek ellen, egy általános iskolából nemrég teljesen kitiltották a balesetveszélyes járműveket.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Haon.hu)

