Rövidebb útvonalon jár a 2-es, a 2B és a 23-as villamos a nemzeti gyásznapon

Az aradi vértanúk napja alkalmából, a nemzeti gyásznapon megemlékezést tartanak hétfőn 8 órától az V. kerületi Kossuth Lajos téren, emiatt a 2-es, a 2B és a 23-as villamosok 6.30 és 9 óra között csak a déli végállomások és a Kossuth Lajos tér (Széchenyi rakpart) között járnak – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken.

A felvétel illusztráció (Forrás: HírTV)

A közlemény szerint a villamosok nem érintik majd a Jászai Mari tér és az Országház, látogatóközpont megállót;

a Kossuth Lajos térnél a Széchenyi rakparton lévő megállóban lehet felszállni a járművekre.

A Kossuth Lajos tér és a Szent István körút között a 15-ös autóbusszal lehet utazni – jelezték.