Kossuth Lajos térBKKvillamos

Rövidebb útvonalon jár a 2-es, a 2B és a 23-as villamos a nemzeti gyásznapon

A villamosok nem érintik majd a Jászai Mari tér és az Országház, látogatóközpont megállót.

Magyar Nemzet
2025. 10. 03. 16:12
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (hátul, k) és Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke (hátul, b) jelenlétében katonai tiszteletadással ünnepélyesen felvonják, majd félárbócra engedik a nemzeti lobogót az aradi vértanúk kivégzésének 175. évfordulóján az Országház előtti Kossuth Lajos téren 2024. október 6-án Fotó: Bruzák Noémi Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az aradi vértanúk napja alkalmából, a nemzeti gyásznapon megemlékezést tartanak hétfőn 8 órától az V. kerületi Kossuth Lajos téren, emiatt a 2-es, a 2B és a 23-as villamosok 6.30 és 9 óra között csak a déli végállomások és a Kossuth Lajos tér (Széchenyi rakpart) között járnak – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken.

A felvétel illusztráció (Forrás: HírTV)

A közlemény szerint a villamosok nem érintik majd a Jászai Mari tér és az Országház, látogatóközpont megállót; 

a Kossuth Lajos térnél a Széchenyi rakparton lévő megállóban lehet felszállni a járművekre.

A Kossuth Lajos tér és a Szent István körút között a 15-ös autóbusszal lehet utazni – jelezték.

Borítókép:  Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (hátul, k) és Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke (hátul, b) jelenlétében katonai tiszteletadással ünnepélyesen felvonják, majd félárbócra engedik a nemzeti lobogót az aradi vértanúk kivégzésének 175. évfordulóján az Országház előtti Kossuth Lajos téren 2024. október 6-án (Fotó: MTI / Bruzák Noémi )


További játékainkhoz kattintson ide!

Vízszintes

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelektitkosszolgálat

Horváth József: James Bond nem halt meg, résen kell lennünk

Horváth József avatarja

Az amerikai titkosszolgálatok helyét átvették azok a nyugati szolgálatok, amelyeknek kormányai Orbán Viktor bukását akarják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu