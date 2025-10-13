  • Magyar Nemzet
  • Lehet, hogy fegyvert viselt Ruszin-Szendi Romulusz, miközben ellenfeleit fenyegette + videó
Lehet, hogy fegyvert viselt Ruszin-Szendi Romulusz, miközben ellenfeleit fenyegette + videó

Aki belém köt, igazából, az rosszba köt bele, most szólok. Jobb, ha ellenfelek vagyunk – mondta Ruszin-Szendi Romulusz még tavasszal egy kerekasztal-beszélgetésen. Magyar Péter bizalmasa a beszélgetés alatt megfenyegette politikai ellenfeleit.

Magyar Nemzet
2025. 10. 13. 9:48
Ruszin-Szendi Romulusz, volt vezérkari főnök Fotó: Hatlaczki Balázs Forrás: MW
Aki belém köt, igazából, az rosszba köt bele, most szólok. Jobb, ha ellenfelek vagyunk –  mondta Ruszin-Szendi Romulusz még tavasszal. A Tűzfalcsoport bejegyzése szerint Magyar Péter katonai tanácsadója, aki rendszeresen lőfegyverrel járt tiszás fórumokra, a KMO Művelődési Központ és Könyvtárban vett részt egy kerekasztal-beszélgetésen még március 25-én, ahol a beszélgetés második felében, amikor a párton belüli konfliktusok kezeléséről kérdezték, hirtelen témát váltott, és a politikán belüli viszonyokról kezdett beszélni:

Itt engedjenek meg egy hasonlatot. A politikában nem ellenségek, hanem ellenfelek vannak. Az én olvasatomban. Aki ezt máshogy látja, szerintem rosszul látja. Aki belém köt, igazából, az rosszba köt bele, most szólok. Jobb, ha ellenfelek vagyunk.

Ismert, a volt vezérkari főnök körüli egyik botrány azután robbant ki, miután felvételek szerint fegyverrel jelent meg a Tisza Párt több rendezvényén. A rendőrség szeptember 18-án lefoglalta Ruszin-Szendi Romulusz fegyverét, és eljárás indult Magyar Péter tanácsadója ellen. A Tűzfalcsoport megjegyzi, nem zárható ki, hogy kerekasztal-beszélgetés idején is volt lőfegyver Ruszin-Szendi Romulusz birtokában.


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
Egy érvet mondjatok...

Bayer Zsolt avatarja

Aki levizelte a Szent Péter-bazilika oltárát, az mindannyiunkat meggyalázott, annak nincs bocsánat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

