Gyanúsítottként hallgathatták ki Ruszin-Szendi Romuluszt + videó

Néma segélykérés mentett meg egy bántalmazott nőt

Egy balatonboglári étteremben dolgozó pincér lélekjelenléte mentett meg egy bántalmazott nőt, aki a világszerte ismert néma segélykéréssel jelezte, hogy bajban van. A férfi azonnal felismerte a kézjel jelentését és gyors intézkedésével segítette a hatóságokat abban, hogy megakadályozzanak egy újabb tragédiát.

Munkatársunktól
2025. 10. 16. 14:14
Egy balatonboglári étteremben dolgozó felszolgáló lélekjelenlétének és gyors reagálásának köszönhetően sikerült megmenteni egy nőt, aki a világszerte ismert néma segélykéréssel jelezte, hogy veszélyben van – írta Sonline.hu.

A világszerte ismert segélykérés mentette meg a nőt
A világszerte ismert segélykérés mentette meg a nőt
Fotó: ÉFOÉSZ

Az újság beszámolója szerint a vacsora közben a nő kihasznált egy rövid, óvatlan pillanatot, hogy a pincér figyelmét magára vonja, majd a kézjelzéssel diszkréten jelezte: segítségre szorul. A vendéglátó azonnal felismerte a mozdulat jelentését és példás higgadtsággal járt el. Először jelezte a helyzetet egyik kollégájának, aki azonnal, észrevétlenül értesítette a rendőrséget.

A segélykérés elérte a célját

A bejelentést követően a körzeti megbízottak rövid időn belül a helyszínre érkeztek, és igazoltatták a négyfős társaságot, amelyben a bántalmazott nő is helyet foglalt. Az intézkedés során a rendőrök lehetőséget teremtettek arra, hogy a nő a mosdóban négyszemközt beszélhessen egy rendőrnővel. Itt megerősítette, hogy a kézjellel valóban veszélyhelyzetet jelzett, és elmondta:

volt párja, aki a társaságban szintén jelen volt, korábban fizikailag bántalmazta őt.

A rendőrök azonnal intézkedtek, a 35 éves férfit elfogták, és előállították a Fonyódi Rendőrkapitányságra. A nyomozás során kiderült, hogy az erőszakos cselekmény nem a helyszínen, hanem Fejér vármegyében, Sárkeresztúron történt. A somogyi és fehérvári rendőrök szorosan együttműködve folytatták a munkát és a Sárbogárdi Rendőrkapitányság vette át az ügyet, büntetőeljárást indított, majd kezdeményezte az agresszív férfi letartóztatását.

A nő jelenleg biztonságban van. A balatonboglári pincér gyors reagálása és a rendőrség összehangolt intézkedése ismét bebizonyította, hogy a néma segélykérés nem csupán egy jelzés, hanem életmentő eszköz, amely megfelelő kezekben valódi segítséget jelenthet a bajba jutottaknak.

Nem csak néma segélykérés menthet életet, hanem egy koktél is. Nemrég egy nőt mentett meg ez a különleges ital, az esetről bővebben olvashatnak az Origo.hu oldalán.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön, vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 


 

 

