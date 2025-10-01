Rendkívüli

Újabb pofon Magyar Péternek: a magyarok véleményt mondtak Ruszin-Szendi fegyverbotrányáról

  • Magyar Nemzet
  • Belföld
  • Semjén Zsolt: A pedofília a legsúlyosabb bűncselekmény, már-már a gyilkossághoz hasonló
Semjén Zsoltukrajnaálhírterjesztés

Semjén Zsolt: A pedofília a legsúlyosabb bűncselekmény, már-már a gyilkossághoz hasonló

Kérlelhetetlen ellensége vagyok a pedofíliának és a pedofiloknak, ebben a kérdésben nálam radikálisabb ember nem sok van az Országgyűlésben – jelentette ki a miniszterelnök-helyettes kedden az M1 aktuális csatorna 48 perc című hírháttérműsorában.

Forrás: MTI2025. 10. 01. 6:21
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes felszólal az Országgyűlés plenáris ülésén Fotó: Máthé Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kérlelhetetlen ellensége vagyok a pedofíliának és a pedofiloknak, ebben a kérdésben nálam radikálisabb ember nem sok van az Országgyűlésben – jelentette ki Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes kedden az M1 aktuális csatorna 48 perc című hírháttérműsorában. Semjén Zsolt azt mondta, az Országgyűlés őszi ülésszakának nyitóülésén nem tervezte meg a felszólalását, de 

az őt ért támadás olyan mértékben az identitásába és személyiségébe vágott, hogy erkölcsi okokból fel kellett állnia. Szavai szerint nem a politikai karakterét érte támadás, nem egy szellemi vita volt, hanem legbelső identitásában támadták meg. 

Semjén Zsolt az ATV Egyenes beszéd című műsorában YouTube/ATV (Képernyőkép)
Semjén Zsolt az ATV Egyenes beszéd című műsorában. Forrás: YouTube/ATV

A politikus emlékeztetett rá: szerepe volt abban, hogy Európa legszigorúbb pedofilellenes törvényét fogadta el a parlament. Felszólalásban rögzítette, hogy az első volt, aki a keresztény értékek védelmében ki mert állni az LMBTQ-lobbival szemben a politikai életben és az Országgyűlésben.

Hangsúlyozta ugyanakkor, semmilyen összefüggés nincs ebben a vonatkozásban a pedofília és az LMBTQ között. A pedofília a legsúlyosabb bűncselekmény, már-már a gyilkossághoz hasonló.

– Magyarország szabad ország, mindenki úgy él, ahogy akar az alkotmány határain belül – mondta, hozzátéve: 

Senkinek nem adunk életvezetési tanácsokat, de az LMBTQ-lobbit – pont a gyermekvédelem miatt – nem engedhetjük be az iskolákba és az óvodákba.

A felszólalás harmadik állítása az volt, hogy a DK azért támadja, mert megvédte az egyházat a párt permanens akcióival szemben. A politikai, ideológiai, filozófiai vitákra szükség van, közölte a miniszterelnök-helyettes, és mindenkit biztatott arra, hogy politikai nézeteivel vitatkozzon, leszögezte ugyanakkor, egy ember hazugságokkal való tudatos tönkretétele és megalázása elfogadhatatlan.

Szervezett, megtervezett kormány elleni támadás történt külföldi szálakkal

– mondta Semjén Zsolt. A szándék a magyar kormány megrendítése volt, azért, hogy ne legyen képes politikájának továbbvitelére, és így megvalósulhassanak olyan célok, melyek ellentétesek Magyarország érdekével – közölte, példaként említve az ukrán háborúba besodródást. Nemzetpolitikai kérdésekre kitérve úgy fogalmazott, lelkesen támogatta Magyarország európai uniós csatlakozását, s bízott abban, hogy a határon túli magyarság ügye, a kisebbségi problémák jó része megoldódik az uniós csatlakozással, de nem így történt. Az anyaországnak kell megoldania a kisebbségek helyzetét, mert az EU nem fogja, mondta.

Magyarország az egész politikáját arra alapozza, hogy az utódállamokkal kapcsolatban meghatározó, a területükön lévő magyar nemzetrészek megkapják a megmaradásukhoz szükséges feltételeket – hangsúlyozta a miniszterelnök-helyettes. Mint mondta,

 Ukrajna esetében szó sem lehet semmilyen NATO- vagy EU-közeledésről, amíg a kisebbségi magyarság helyzete nincs megoldva. 

Hozzátette: a magyar kormány növelte a Kárpátaljára érkező támogatást, amit mások mellett a tanárok, lelkészek, újságírók kapnak, hogy a szülőföldjükön boldogulhassanak. 

Hangsúlyozta,

 a határon túli magyarság csak akkor tud megmaradni, ha anyagilag is képes boldogulni szülőföldjén.

 Ezért indultak a határon túli gazdaságfejlesztési programok, amelyeknek minden egyes forintja helyben legalább még egy forint befektetést eredményez, a befektetés fele a hazai cégek expanziója révén pedig a magyar GDP-ben is megjelenik.

 

Borítókép: Semjén Zsolt (Fotó: MTI)
 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekPuzsér

Milyen ismerős...

Bayer Zsolt avatarja

Igaz, Puzsér?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu