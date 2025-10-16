Semjén Zsolt: El kell utasítani a szélsőségeket

– A nemzetpolitikánk két fundamentumon nyugszik: a nemzeti elkötelezettségen és a keresztény civilizáción – fogalmazott Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a Magyar Állandó Értekezlet (Máért) ülésén a budapesti Várkert Bazárban. Mint mondta, a gondolkodásunkat, a mentalitásunkat, az észjárásunkat, az anyanyelvünket, a kultúránkat, a történelmi tudatunkat a nemzetünktől kapjuk.

Szerinte a nemzetpolitika alakítása során el kell kerülni azokat az ideológiákat, amelyek nem tekintik értéknek a nemzeti létet. Példaként említette a marxizmust, amely sok esetben már ellenségnek tekintette a nemzeti léthez való kötődést.

Az egyik szélsőség, amit el kell utasítanunk, amelyik tagadja vagy relativizálja a nemzeti lét értékét

– tette hozzá.

– De keresztény alapon el kell utasítaniuk egy másik szélsőséget is, amely során egy nemzet tagadja más nemzeteknek a létezéshez való jogát. Azt valljuk, hogy minden nemzetnek a küldetése az, hogy megmaradjon.

Amikor elkötelezettek vagyunk a saját nemzeti megmaradásunk mellett, ugyanezt támogatjuk minden más nemzet tekintetében

– fogalmazott Semjén.

A miniszterelnök-helyettes szerint a magyar nemzetpolitika három tételben foglalható össze. Mint jelezte, a támogatások mögött az a gondolat van, hogy Trianon után hátrány volt a Kárpát-medencében, ha valaki magyar.

Itt az ideje, hogy előny legyen, ha valaki magyar

– szögezte le.

Kiemelte, hogy a második tétel szerint a nemzetegyesítéssel mindenki, aki magyar állampolgár akart lenni, magyar állampolgár lehetett. A harmadik tételnek pedig azt nevezte, hogy a kormány nemzetpolitikája arra irányul: akiben csak pislákol is a magyar identitás, az minden segítséget megkapjon ahhoz, hogy megmaradhasson magyarnak.

Borítókép: Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)