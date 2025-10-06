balesettömegkarambolkatasztrófavédelem

Súlyos tömegkarambol történt Oroszlánynál

A mentők már a helyszínen vannak.

Hat gépkocsi ütközött össze Oroszlány és Környe között, a 8119-es út 44-es kilométerszelvényénél – adta hírül a katasztrófavédelem. 

Az oroszlányi önkormányzati és a tatabányai hivatásos tűzoltók érkeztek a helyszínre, áramtalanították a járműveket, amelyekben összesen heten utaztak. Az egységek mellett a mentők is a balesetnél dolgoznak, a hatósági munkálatok idejére lezárták az érintett útszakaszt.


