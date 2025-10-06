Hat gépkocsi ütközött össze Oroszlány és Környe között, a 8119-es út 44-es kilométerszelvényénél – adta hírül a katasztrófavédelem.
Súlyos tömegkarambol történt Oroszlánynál
A mentők már a helyszínen vannak.
Az oroszlányi önkormányzati és a tatabányai hivatásos tűzoltók érkeztek a helyszínre, áramtalanították a járműveket, amelyekben összesen heten utaztak. Az egységek mellett a mentők is a balesetnél dolgoznak, a hatósági munkálatok idejére lezárták az érintett útszakaszt.
További Belföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
A Szőlő utcai rágalomhadjárat folytatására szerveztek tüntetést Puzsérék
Színvonal alatti demonstrációval akart újra a középpontba kerülni a baloldal.
Egy jól ismert ukrán kém is beszállt a Tisza Párt mosdatásába
Úgy tűnik, igencsak meleg a pite.
Ha hidegnek érezte a szeptembert, akkor teljesen biztos, hogy rosszul érezte
Grafikonokkal rántják le a leplet az igazságról.
Nagy bajban vannak Magyar Péterék, a tiszás adatszivárgás miatt börtön és brutális bírság is járhat
A szimpatizánsoktól gyűjtött különleges személyes adatok szivárogtak ki.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
A Szőlő utcai rágalomhadjárat folytatására szerveztek tüntetést Puzsérék
Színvonal alatti demonstrációval akart újra a középpontba kerülni a baloldal.
Egy jól ismert ukrán kém is beszállt a Tisza Párt mosdatásába
Úgy tűnik, igencsak meleg a pite.
Ha hidegnek érezte a szeptembert, akkor teljesen biztos, hogy rosszul érezte
Grafikonokkal rántják le a leplet az igazságról.
Nagy bajban vannak Magyar Péterék, a tiszás adatszivárgás miatt börtön és brutális bírság is járhat
A szimpatizánsoktól gyűjtött különleges személyes adatok szivárogtak ki.