Surányi György drogosokhoz hasonlította a magyar vállalkozókat

Orbán Viktor békemissziója folytatódott, a pápa fogadta a miniszterelnököt

Döbbenetes kijelentéseket tett a tiszás tanácsadóvá avanzsált Surányi György egy minap megjelent videóinterjúban. A baloldali közgazdász, volt jegybankelnök a magyar gazdasági sikereket durva adóemelésekkel és támogatásmegvonásokkal kívánná elvenni, miközben a kkv-szektort, mélyen sértő módon, drogosokhoz hasonlította.

Magyar Nemzet
2025. 10. 27. 12:48
Surányi György Forrás: MN
A tiszás Surányi György által képviselt megszorító ideológia támadást indított a kormány által biztosított hitelprogramok ellen, amelyek stabil alapot nyújtanak a családoknak és a vállalkozásoknak egyaránt. A volt jegybankelnök a Jelennek adott interjúban a 3%-os kamattámogatott vállalkozói hitelt „nagyon szörnyűnek” minősítette, és – a kamatstabilitást biztosító piaci lépésekkel szembemenve – „végképp nem érti, hogy miért fix a kamat”. Ezzel egyértelműen azt sugallja, hogy a piaci szereplők biztonsága és a tervezhetőség számára nem szempont.

Surányi György
Surányi György interjút ad Forrás: Youtube

 

Szemben a családok érdekeivel


Ennél is elképesztőbb az a kijelentése, miszerint sajnálja azokat az „óriási nyereségeket”, amelyek a magyar családoknál és vállalkozásoknál keletkeztek a kamattámogatott hitelek révén. A baloldali exjegybankár láthatóan azt az időszakot sírja vissza, amikor a korábbi, MSZP–SZDSZ-kormányok idején csak „megkésve”, de végül 2003-ban leállították az első Orbán-kormány lakásfinanszírozási rendszerét. Surányi megnyilatkozásaiból kitűnik, hogy nem nézi jó szemmel a magyar emberek gyarapodását.
A volt jegybankelnök tervei között brutális adóemelési javaslatok szerepelnek, amelyek súlyosan terhelnék a hazai vállalkozásokat és a lakosságot: újra kivetné az örökösödési illetéket, ami generációkon át terhelné a családokat és a felhalmozott vagyont. Kérdéseket vetett fel a 9%-os társasági adó észszerűségével kapcsolatban is, ami a vállalkozások számára a terhek növelését vetíti előre.

 

Drogosokhoz hasonlította a vállalkozókat


A gazdaságfejlesztési támogatások azonnali kivezetésére vonatkozó javaslatát Surányi azzal indokolta, hogy a magyar kis- és középvállalkozásokat egyszerűen „drogosokhoz” hasonlította. Surányi szerint a vállalkozói réteg „hozzászokott ehhez a droghoz”, és csak fokozatosan lehet őket „leszoktatni” a támogatásokról.

Ez a kijelentés nem csupán a nemzeti gazdaság fejlesztését szolgáló programokat utasítja el, de mélyen sértő és elfogadhatatlan a magyar munkaadók és munkavállalók millióival szemben. Surányi György javaslatai világos képet festenek arról, hogy a baloldali közgazdászok milyen megszorításokkal és megalázó hozzáállással vennék el a magyar sikereket, amennyiben lehetőségük adódna rá.

