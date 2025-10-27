Surányi György drogosokhoz hasonlította a magyar vállalkozókat

A tiszás Surányi György által képviselt megszorító ideológia támadást indított a kormány által biztosított hitelprogramok ellen, amelyek stabil alapot nyújtanak a családoknak és a vállalkozásoknak egyaránt. A volt jegybankelnök a Jelennek adott interjúban a 3%-os kamattámogatott vállalkozói hitelt „nagyon szörnyűnek” minősítette, és – a kamatstabilitást biztosító piaci lépésekkel szembemenve – „végképp nem érti, hogy miért fix a kamat”. Ezzel egyértelműen azt sugallja, hogy a piaci szereplők biztonsága és a tervezhetőség számára nem szempont.

Surányi György interjút ad Forrás: Youtube

Szemben a családok érdekeivel



Ennél is elképesztőbb az a kijelentése, miszerint sajnálja azokat az „óriási nyereségeket”, amelyek a magyar családoknál és vállalkozásoknál keletkeztek a kamattámogatott hitelek révén. A baloldali exjegybankár láthatóan azt az időszakot sírja vissza, amikor a korábbi, MSZP–SZDSZ-kormányok idején csak „megkésve”, de végül 2003-ban leállították az első Orbán-kormány lakásfinanszírozási rendszerét. Surányi megnyilatkozásaiból kitűnik, hogy nem nézi jó szemmel a magyar emberek gyarapodását.

A volt jegybankelnök tervei között brutális adóemelési javaslatok szerepelnek, amelyek súlyosan terhelnék a hazai vállalkozásokat és a lakosságot: újra kivetné az örökösödési illetéket, ami generációkon át terhelné a családokat és a felhalmozott vagyont. Kérdéseket vetett fel a 9%-os társasági adó észszerűségével kapcsolatban is, ami a vállalkozások számára a terhek növelését vetíti előre.