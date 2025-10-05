Orbán Viktormunkaminiszterelnök

Sűrű hete volt Orbán Viktornak, és a folytatás sem lesz más + videó

Sűrű hetet zárt a miniszterelnök. Orbán Viktor a Facebook-oldalán tett közzé egy videós összefoglalót, amelyben jelezte: nincs megállás, holnap irány a TÁSZ-csúcs.

Forrás: Facebook2025. 10. 05. 22:12
Orbán Viktor miniszterelnök érkezik az Európai Politikai Közösség (EPK) 7. csúcstalálkozójára, Koppenhágában 2025. október 2-án Fotó: Fischer Zoltán Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
– Újabb sűrű hét van mögöttünk – kommentálta a közösségi oldalán közzétett videót Orbán Viktor. 

Budapest, 2025. október 4. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök a Nagy Elekkel, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnökével tartott közös sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. október 4-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Orbán Viktor miniszterelnök 
(MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

A legjelentősebb eseményeket bemutató videóból kiderül, hogy a kormányfő  – többek közt – a Harcosok órája műsor vendégeként indította hetet, aztán a Karmelitában fogadta Angela Merkelt, részt vett a koppenhágai Eu-csúcson, interjút adott a Heteknek, vasárnap pedig részt vett a felújított veszprémi bazilika újraszentelésének ünnepégén. 

De nem állunk meg, holnap irány a TÁSZ-csúcs

– közölte a miniszterelnök, jelezve, hogy újabb munkás hét vár rá, amelynek kezdetén a Türk Államok Szervezetének csúcstalálkozóján vesz részt.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök érkezik az Európai Politikai Közösség (EPK) 7. csúcstalálkozójára, Koppenhágában 2025. október 2-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)


