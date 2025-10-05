Sűrű hete volt Orbán Viktornak, és a folytatás sem lesz más + videó

– Újabb sűrű hét van mögöttünk – kommentálta a közösségi oldalán közzétett videót Orbán Viktor.

Orbán Viktor miniszterelnök

A legjelentősebb eseményeket bemutató videóból kiderül, hogy a kormányfő – többek közt – a Harcosok órája műsor vendégeként indította hetet, aztán a Karmelitában fogadta Angela Merkelt, részt vett a koppenhágai Eu-csúcson, interjút adott a Heteknek, vasárnap pedig részt vett a felújított veszprémi bazilika újraszentelésének ünnepégén.

De nem állunk meg, holnap irány a TÁSZ-csúcs

– közölte a miniszterelnök, jelezve, hogy újabb munkás hét vár rá, amelynek kezdetén a Türk Államok Szervezetének csúcstalálkozóján vesz részt.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök érkezik az Európai Politikai Közösség (EPK) 7. csúcstalálkozójára, Koppenhágában 2025. október 2-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)