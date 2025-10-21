Rendkívüli

NAV MSZP számlagyár

Milliárdos számlagyár: szabadlábon a titokzatos baloldali háttérember

Már nincs semmilyen kényszerintézkedés hatálya alatt, így teljesen szabadon mozoghat az országban a parkfenntartási biznisz központi figurája - értesült a Magyar Nemzet. A férfi társaival együtt 2023-ban egy milliárdos számlagyárral bukott meg, Az ügyben információink szerint novemberben emelhetnek vádat. Z. Zsoltról azt is tudni lehet, hogy hosszú ideje összefonódhatott baloldali politikusokkal és önkormányzatokkal.

Munkatársunktól
2025. 10. 21. 12:36
A Ferrari sportautó csomagtartójában 1,1 millió euró is pihent, egy sparos szatyorban (Fotó:NAV)
Megszüntette a bíróság a parkfenntartási biznisz kulcsemberének bűnügyi felügyeletét - értesült a Magyar Nemzet. A Pannon Park Forest Kft. korábbi tulajdonosa, Z. Zsolt azóta szabadon mozoghat az országban. A férfit még március közepén engedték ki a börtönből, és akkor került bűnügyi felügyeletbe.

Novemberben jöhet a vádemelés

Ahogy arról már beszámoltunk, Z. Zsolték ellen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága folytatott nyomozást különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt. Az ügynek huszonöt gyanúsítottja van. A nyomozás lezárásáról már korábban beszámoltunk, információink szerint novemberben kerülhet sor a vádemelésre.

Egymillió euró a Ferrari csomagtartójában

Erről az ügyről 2023 novemberében a NAV is beszámolt a " Lakat alatt a számlagyár" című videós közleményükben. A videón látszik, hogy a rengeteg készpénz és a sok luxusautó között egy ritka Ferrarit és egy Lamborghini Urust foglaltak le. A Ferrari sportautó csomagtartójában 1,1 millió euró is pihent, egy spáros szatyorban.

„Egyszer s mindenkorra vége a fényűző életnek. Munkatársaink rátették a kezüket egy bűnszervezet vezetőjének garázsában talált limitált szériás Ferrarijára, amelyből mindössze húszat gyártottak”

 – írta a rajtaütés után a NAV. "Jelentős értékű ingatlanok, luxusjárművek és hatalmas mennyiségű készpénz lefoglalásával, illetve zár alá vételével csaknem 1,2 milliárd forint összegű vagyont biztosítottak a NAV Dél-dunántúli Bűnügyi Igazgatóságának pénzügyi nyomozói a bűnszervezet végleges felszámolására szervezett akcióban. A 17 ingatlan és 8 gépkocsi mellett a félmilliárd forint értékű készpénz és a zárolt céges számlapénzek is az okozott vagyoni hátrány megtérülését szolgálják" - írták korábbi közleményükben.

A zuglói korrupciós ügyben is felvetődött a neve

Z. Zsoltról a Magyar Nemzet azt is megírta, hogy róla a zuglói korrupciós botrány koronatanúja, Fuzik Zsolt is említést tett egyik vallomásában. 

A „láthatatlan emberként“ is jellemzett férfiról Fuzik elmondta, hogy rá a zuglói ügyben érintett MSZP-s politikus, Molnár Zsolt lefizetésére volt szüksége. Fuzik vallomása szerint ugyanis Molnár Zsolt kezdetben bizalmatlan volt Fuzikkal szemben, a pénzátadást ezért Z. Zsolt segítségével, közvetítésével akarták lebonyolítani, akit mindketten jól ismertek. A tervezett találkozók végül mégis meghiúsultak. A vallomásrészletek alapján nem világos, hogy Fuzik Zsolt miért nem tudott találkozni a közvetítővel, vagyis Z. Zsolttal, ám később az MSZP-s országgyűlési képviselő állítólag maga jelentkezett Fuziknál.

Összefonódás ellenzéki politikusokkal

Korábbi írásunkban kitértünk arra is, hogy információink szerint  Z. Zsolt jó ideje összefonódott baloldali politikusokkal és önkormányzatokkal. Az a céghálózat, amit hivatalosan nem, ám informálisan felügyel, számos, közpénzt érintő megrendelésben is tetten érhető. Minderről bővebben ebben a cikkünkben olvashatnak.

