Milliárdos számlagyár: szabadlábon a titokzatos baloldali háttérember

Megszüntette a bíróság a parkfenntartási biznisz kulcsemberének bűnügyi felügyeletét - értesült a Magyar Nemzet. A Pannon Park Forest Kft. korábbi tulajdonosa, Z. Zsolt azóta szabadon mozoghat az országban. A férfit még március közepén engedték ki a börtönből, és akkor került bűnügyi felügyeletbe.

Novemberben jöhet a vádemelés

Ahogy arról már beszámoltunk, Z. Zsolték ellen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága folytatott nyomozást különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt. Az ügynek huszonöt gyanúsítottja van. A nyomozás lezárásáról már korábban beszámoltunk, információink szerint novemberben kerülhet sor a vádemelésre.

Egymillió euró a Ferrari csomagtartójában

Erről az ügyről 2023 novemberében a NAV is beszámolt a " Lakat alatt a számlagyár" című videós közleményükben. A videón látszik, hogy a rengeteg készpénz és a sok luxusautó között egy ritka Ferrarit és egy Lamborghini Urust foglaltak le. A Ferrari sportautó csomagtartójában 1,1 millió euró is pihent, egy spáros szatyorban.

„Egyszer s mindenkorra vége a fényűző életnek. Munkatársaink rátették a kezüket egy bűnszervezet vezetőjének garázsában talált limitált szériás Ferrarijára, amelyből mindössze húszat gyártottak”

– írta a rajtaütés után a NAV. "Jelentős értékű ingatlanok, luxusjárművek és hatalmas mennyiségű készpénz lefoglalásával, illetve zár alá vételével csaknem 1,2 milliárd forint összegű vagyont biztosítottak a NAV Dél-dunántúli Bűnügyi Igazgatóságának pénzügyi nyomozói a bűnszervezet végleges felszámolására szervezett akcióban. A 17 ingatlan és 8 gépkocsi mellett a félmilliárd forint értékű készpénz és a zárolt céges számlapénzek is az okozott vagyoni hátrány megtérülését szolgálják" - írták korábbi közleményükben.

A zuglói korrupciós ügyben is felvetődött a neve

Z. Zsoltról a Magyar Nemzet azt is megírta, hogy róla a zuglói korrupciós botrány koronatanúja, Fuzik Zsolt is említést tett egyik vallomásában.