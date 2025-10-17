Társat hazudott magának a tolvaj, de nem azért, mert szomorú volt, hogy egyedül kell mennie lopni

A valóságban a nyomozók által beazonosított férfi nem vett részt a lopásban és annak elkövetésére sem bírta rá a vádlottat. A vádlott néhány nappal később, a folytatólagos gyanúsítotti kihallgatása alkalmával a korábbi nyilatkozatának valótlanságát feltárta.

Az elkövető azért vádolta meg hamisan a másik férfit, mert tudomása szerint haragos viszonyban volt a meglopott sértettel. Ezt kihasználva akarta a gyanút saját magáról ráterelni és ezáltal az elkövetésben betöltött szerepét és felelősségét csökkenteni.