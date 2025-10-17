Társat hazudott magának a tolvaj, de nem azért, mert szomorú volt, hogy egyedül kell mennie lopni

A kiskunmajsai férfit a rendőrök idén januárban lopás miatt gyanúsítottként kihallgatták. A férfi vallomást tett és valótlanul arra hivatkozott, hogy nem egyedül követte el a bűncselekményt. Tettestársaként egy általa csak gúnynevén ismert – ám a valóságban létező és azonosítható – férfit nevezett meg. Védekezésében hamisan azt állította, hogy a férfi rábírására éjjel együtt jelentek meg a sértett udvarán, ahol a tettestársa lopott, míg ő figyelt, végül együtt távoztak – részletezi az ügyészség.
A Kiskunhalasi Járási Ügyészség hamis vád miatt vádat emelt egy férfival szemben, aki a saját felelősségének csökkentése érdekében valótlanul tettestársaként nevezte meg a sértett haragosát.
A valóságban a nyomozók által beazonosított férfi nem vett részt a lopásban és annak elkövetésére sem bírta rá a vádlottat. A vádlott néhány nappal később, a folytatólagos gyanúsítotti kihallgatása alkalmával a korábbi nyilatkozatának valótlanságát feltárta.
Az elkövető azért vádolta meg hamisan a másik férfit, mert tudomása szerint haragos viszonyban volt a meglopott sértettel. Ezt kihasználva akarta a gyanút saját magáról ráterelni és ezáltal az elkövetésben betöltött szerepét és felelősségét csökkenteni.
Az ügyészség az azóta a lopás miatt már jogerősen elítélt férfit hamis vád bűntettével vádolja és ezért vele szemben büntetővégzés hozatalára irányuló eljárásban – tárgyalás mellőzésével – pénzbüntetés kiszabását indítványozta. Ügyében a Kiskunhalasi Járásbíróság fog dönteni.
