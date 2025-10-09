  • Magyar Nemzet
Tarr ZoltánTisza PártMagyar Péter

Több százezer dolgozót vesz semmibe a Tisza Párt, mélyen hallgatnak a botrányról + videó

Miért gondolja a Tisza Párt alelnöke, hogy a magyar oktatás nem képes gondolkodó embereket nevelni? Miért tartja értéktelennek a gyárban dolgozók munkáját? – ezek a kérdések merülnek fel Tarr Zoltán csömöri fórumán elhangzott szavai után. A politikus kijelentése alapján arra lehet következtetni, hogy a párt leállítaná a kormány által meghirdetett 150 gyár programot is, amely a hazai ipar fellendülését és a beruházási aktivitás erősítését hivatott biztosítani. A Tisza Pártot is megkérdeztük erről.

Magyar Nemzet
2025. 10. 09. 14:40
Tarr Zoltán. Fotó: Facebook. Forrás: Facebook
A magyar oktatási rendszer nem arra való, hogy gondolkodni képes embereket neveljen – aki pedig mégis képes kérdéseket feltenni, az elmegy külföldre tanulni, és az akkor már ott is marad – erről értekezett Tarr Zoltán április 4-i fórumán Csömörön.

Tarr Zoltán kikotyogta a Tisza Párt féltve őrzött titkát, most menekülnének a valóság elől. Fotó: MTI/Purger Tamás

A Tisza Párt alelnöke arról is beszélt, hogy a gyárban dolgozó emberek nem adnak a társadalomnak értéket. Szerinte csak azok munkája értékes, akik megtervezik a robotokat vagy a munkások beosztását. Azt is mondta, hogy ezek a gondolkodni képes emberek többnyire nem a magyar oktatásból kerültek ki.

Megkérdeztük a Tisza Pártot

A Tisza Párt sajtóosztályának a kijelentés kapcsán küldtünk kérdéseket. Arra lettünk volna kíváncsiak, hogy 

  • ez lenne-e a Tisza Párt hivatalos álláspontja a magyar oktatási rendszerről, 
  • illetve hogy a leállítanák-e a kormány által meghirdetett 150 gyár programot, amely a hazai ipar fellendülését és a beruházási aktivitás erősítését hivatott biztosítani.

Kérdéseinkre azonban nem kaptunk választ. A Tisza Párt most is megpróbálja csillapítani a Tarr Zoltán által kiszivárogtatott tervek politikai hatását. Korábban a párt etyeki fórumán Tarr Zoltán kikotyogta, hogy a Tisza Párt választási győzelem esetén adóemelésre készül, azonban a választásig nem lehet erről beszélni, azt állítva: utána úgyis mindent megtehetnek majd.

Tarr Zoltán máskor is elszólta már magát, szerinte túl sok kórházi ágy van Magyarországon, így csökkenteni kell azok számát.

Fontos megjegyezni, hogy Magyarországon százezrek keményen és becsületesen dolgoznak gyárakban, üzemekben, őket gyalázza és veszi semmibe a tiszás Tarr Zoltán.

Ők tartják működésben azt a gazdaságot, amelyből aztán közvetett módon a Tisza Párt politikusai is megkapják a fizetésüket.

Könnyű lenézni a kétkezi dolgozókat, amikor valaki egy brüsszeli irodában ül havi több millió forintért, és csak annyi a dolga, hogy azt a gombot nyomja, amit Manfred Weber mutat neki. 

Borítókép: Tarr Zoltán (Fotó: Facebook)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

