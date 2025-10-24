Nébihcsapadékostilalomtűzgyújtási tilalom

Vége a tilalomnak – szombattól mindenütt lehet tüzet rakni

Szombattól az ország egyik vármegyéjében sem lesz tűzgyújtási tilalom érvényben – közölte a Nébih.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 24. 18:10
Fotó: Bús Csaba Forrás: MW
Az utóbbi napok csapadékos időjárásának köszönhetően a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) – a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának egyetértésével – október 25-től feloldja a tűzgyújtási tilalmat Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyében. 

Man warming his hands by a fire at dusk
Megszűnik a tűzgyújtási tilalom Fotó:Shutterstock

Szombattól nem lesz tűzgyújtási tilalom érvényben az ország egyik vármegyéjében sem – közölte a Nébih a honlapján pénteken.

A Nébih a közleményben ismertette, hogy 

az elmúlt 24 órában lehullott csapadék mennyiségének és intenzitásának eredményeként megszűnt a tűzkockázat Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyékben.

Mint írták, az elmúlt nap csapadékmennyisége elegendő volt a felszíni holt biomassza átnedvesítésére az érintett vármegyék jelentős részén, emellett a hűvösebb időjárás is növeli a holtbiomassza nedvességtartalmát, valamint 

országszerte további csapadék várható az elkövetkezendő napokban.

Az aktuális tűzgyújtási tilalomról és a tűzgyújtási szabályokról a www.erdotuz.hu oldalon lehet tájékozódni. 

Borítókép: Illusztráció/MW

                   
        
        
        

