Vége a tilalomnak – szombattól mindenütt lehet tüzet rakni

Az utóbbi napok csapadékos időjárásának köszönhetően a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) – a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának egyetértésével – október 25-től feloldja a tűzgyújtási tilalmat Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyében.

Megszűnik a tűzgyújtási tilalom Fotó:Shutterstock

Szombattól nem lesz tűzgyújtási tilalom érvényben az ország egyik vármegyéjében sem – közölte a Nébih a honlapján pénteken.

A Nébih a közleményben ismertette, hogy

az elmúlt 24 órában lehullott csapadék mennyiségének és intenzitásának eredményeként megszűnt a tűzkockázat Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyékben.

Mint írták, az elmúlt nap csapadékmennyisége elegendő volt a felszíni holt biomassza átnedvesítésére az érintett vármegyék jelentős részén, emellett a hűvösebb időjárás is növeli a holtbiomassza nedvességtartalmát, valamint

országszerte további csapadék várható az elkövetkezendő napokban.

Az aktuális tűzgyújtási tilalomról és a tűzgyújtási szabályokról a www.erdotuz.hu oldalon lehet tájékozódni.

