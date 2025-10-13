Rendkívüli

Elkapták az üllői kristálydílert

Két vásárlóját is kihallgatták.

Magyar Nemzet
2025. 10. 13. 12:48
Forrás: Police.hu
Elfogták azt a 28 éves férfit, aki több éve otthonában és a környékbeli településeken is árulta a drogot. A rendőrök már az idei év elején felfigyeltek a dílerre és nyomozást indítottak a rendszeresen tiltott anyagokat terjesztő férfi ellen – közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Forrás: Police.hu

A nyomozás felfedte, hogy P. Márk a lakásán, valamint előre megbeszélt találkozóhelyeken, heti szinten adja el a kristályt a törzsvásárlóinak. Az áru grammját tízezer forintért kínálta, a mintegy tíz–tizenöt fős vásárlói körének.

A nyomozók végül október 6-án fogták el a dílert, amikor éppen Üllőre érkezve, autóval tartott az otthona felé.

Az elfogása után az egyenruhások átkutatták az autóját, és a kesztyűtartóból előkerült egy átlátszó tégely, benne kristályos anyaggal. Ezek után a férfi lakásást is átkutatták, ahol további 35 darab, az illegális szer tárolására használt átlátszó műanyag tégelyt, valamint a kristály porciózásához használt, kábítószergyanús anyaggal szennyezett digitális mérleget foglaltak le.

Forrás: Police.hu

A Pest vármegyei rendőrök P. Márkot kábítószer-kereskedelem bűntette miatt hallgatták ki gyanúsítottként. Őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását, amit a bíróság elrendelt. A nyomozók a díler két fogyasztóját is előállították, és kábítószer birtoklása miatt hallgatták ki. A két férfi szabadlábon védekezhet.

A kábítószerek és az új pszichoaktív anyagok mindig kétséges összetételűek és eredetűek, ezért élettani hatásuk kiszámíthatatlan, használatuk akár tragikus kimenetelű is lehet

– figyelmeztet a rendőrség.


Borítókép: Az elfogás (Forrás: Police.hu)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

