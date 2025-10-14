Átverte jótevőjét és 49 millió forintot sikkasztott el egy orosházi nő

A nő azt állította, hogy beteg gyermeke miatt új ingatlan megvásárlására kényszerül, ám a ház berendezéséhez és felújításához nem áll rendelkezésére elegendő forrás. A történet szerint hitelt szeretett volna igényelni, de nem volt megfelelő pénzügyi háttere a banki ügyintézéshez, ezért kérte ismerőse segítségét. A jóhiszemű áldozat rendszeresen adott át készpénzt a nőnek, abban bízva, hogy a hitel folyósítását követően visszakapja a teljes összeget. A vádirat közel 50 millió forintnyi elcsalt összegről szól – írta a Beol.hu.

A valóság azonban egészen más volt. A nyomozás során kiderült, hogy a nőnek sem szándéka, sem lehetősége nem volt a pénz visszafizetésére. Az ingatlanvásárlásról, felújításról szó sem volt: a megszerzett összegeket saját megélhetésére és személyes kiadásaira költötte el. A közel ötvenmilliós kár nem térült meg.

A Békés Vármegyei Főügyészség közleménye szerint a vádlottal szemben jelentős kárt okozó, üzletszerűen és folytatólagosan elkövetett csalás bűntette miatt emeltek vádat. Az ügyészség végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását, valamint a teljes kár megtérítését indítványozta.

