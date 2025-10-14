csaláshitellopásbíróságátveréssikkasztásvádirat

Átverte jótevőjét és 49 millió forintot sikkasztott el egy orosházi nő

Súlyos csalási ügyben emelt vádat az Orosházi Járási Ügyészség egy 43 éves nő ellen, aki csaknem másfél éven át hitegetett egy jó szándékú ismerőst. A vádirat szerint az asszony 2023 júniusa és 2024 szeptembere között összesen 49 millió forintot csalt ki áldozatától, miután a bizalmába férkőzve hamis történetekkel próbálta elnyerni támogatását.

2025. 10. 14. 19:42
A nő azt állította, hogy beteg gyermeke miatt új ingatlan megvásárlására kényszerül, ám a ház berendezéséhez és felújításához nem áll rendelkezésére elegendő forrás. A történet szerint hitelt szeretett volna igényelni, de nem volt megfelelő pénzügyi háttere a banki ügyintézéshez, ezért kérte ismerőse segítségét. A jóhiszemű áldozat rendszeresen adott át készpénzt a nőnek, abban bízva, hogy a hitel folyósítását követően visszakapja a teljes összeget. A vádirat közel 50 millió forintnyi elcsalt összegről szól – írta a Beol.hu.

A valóság azonban egészen más volt. A nyomozás során kiderült, hogy a nőnek sem szándéka, sem lehetősége nem volt a pénz visszafizetésére. Az ingatlanvásárlásról, felújításról szó sem volt: a megszerzett összegeket saját megélhetésére és személyes kiadásaira költötte el. A közel ötvenmilliós kár nem térült meg.

Jelentős kár okozásáról szólt a vádirat

A Békés Vármegyei Főügyészség közleménye szerint a vádlottal szemben jelentős kárt okozó, üzletszerűen és folytatólagosan elkövetett csalás bűntette miatt emeltek vádat. Az ügyészség végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását, valamint a teljes kár megtérítését indítványozta.

Egy karcagi nőt hasonlóképpen ítélt el a bíróság, pedig ő már hatszor ült csalás bűntettével, mégsem tanult még az esetből. Bővebben itt olvashatnak az esetről.

