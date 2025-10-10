  • Magyar Nemzet
Váratlan helyről jött beismerés: Karácsony Gergely kijelentette, a választások után mindenképp megérkeznek az EU-s pénzek + videó

A baloldalon is látják: Orbán Viktor 2026-ban, a győztes választás után meg fog egyezni a bizottsággal a visszatartott forrásokról és következő uniós ciklus forrásairól is – írta közösségi oldalára feltöltött videójához Szentkirályi Alexandra.

Magyar Nemzet
2025. 10. 10. 17:55
Fotó: Koszticsák Szilárd Forrás: MTI Fotószerkesztõség
„Ismét kibújt a szög a zsákból! Magyar Péter és a Tisza lebukott: nem igaz, hogy csak ők hozhatnák haza az uniós pénzeket” – írta közösségi oldalára feltöltött videójához Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője. A mellékelt felvételen Karácsony Gergely kijelentette, „bármilyen kormány lesz, ezek a pénzek meg fognak érkezni”.

Karácsony Gergely főpolgármester szerint teljesen mindegy milyen kormány lesz, a visszatartot pénzek meg fognak érkezni (Fotó: Guillaume Horcajuelo / MTI/EPA)
Karácsony Gergely főpolgármester szerint teljesen mindegy, milyen kormány lesz, a visszatartott pénzek meg fognak érkezni (Fotó: Guillaume Horcajuelo / MTI/EPA)

Szentkirályi szerint váratlan helyről jött az elismerés, de a baloldalon is látják: Orbán Viktor 2026-ban, a győztes választás után meg fog egyezni a bizottsággal a visszatartott forrásokról és következő uniós ciklus forrásairól is.

Egy nagy különbség azonban van: míg Orbán Viktor a magyar érdekek mentén tud megegyezni az EU-val, addig Magyar Péter csak Brüsszel elvárásait teljesítené. Miért kötnénk rossz kompromisszumot egy jó deal helyett?

 – vetette fel a kérdést a frakcióvezető.

 

Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester (Fotó:MTI/Koszticsák Szilárd)


