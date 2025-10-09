Rendkívüli

Megkezdődött a fix 3 százalékos hitelek folyósítása, átlagosan 33 millió forintot igényelnek az emberek + videó

  Karácsony Gergely: Eszem ágában sincs lemondani, nem leszek miniszterelnök-jelölt
Karácsony GergelyUkrajnafővárosminiszterelnökség

Karácsony Gergely: Eszem ágában sincs lemondani, nem leszek miniszterelnök-jelölt

A főpolgármester cáfolta azokat a sajtóhíreket, miszerint ő lenne a „Tisza miniszterelnök-jelöltje”, valamint beszélt Budapest pénzügyi helyzetéről, az uniós fejlesztésekről és Ukrajna jövőbeli szerepéről.

Magyar Nemzet
2025. 10. 09. 11:28
A Meta kampánytilalmáról, a főváros pénzügyi helyzetéről, az uniós forrásokról és a villamosfejlesztésekről beszélt Karácsony Gergely főpolgármester a Konkrétan Rónai Egonnal című műsorban. A fővárosi vezető reagált a sajtóban megjelent hírekre is, amelyek szerint Brüsszel csalódott Magyar Péterben, ezért őt látták volna szívesebben miniszterelnök-jelöltként.

20240802 Esztergom MCC Feszt Fesztivál második nap Fotó: Flajsz Péter Gergő FP 24 Óra HUSZ A képen: Rónai Egon újságíró, műsorvezető
Rónai Egon újságíró, műsorvezető (Fotó: Flajsz Péter)

A Meta kampánytilalmáról Karácsony úgy fogalmazott: „Nem állítom, hogy ez a legnagyobb problémája a magyar nyilvánosságnak, de lehet, hogy hosszú távon jót is tesz.” Hozzátette, hogy 

a közösségi média sokszor közösségromboló, de a politikusoknak nem marad más választásuk, mint használni.

A főváros 50 milliárd forint értékben már megvásárolta az új CAF-villamosokat, de a megfelelő infrastruktúra egy része még nem kapott uniós támogatást. Karácsony szerint a főváros és a kormány között 300 milliárd forintnyi uniós fejlesztési forrásról van szó, ám ebből eddig csak a villamosbeszerzésekre és néhány kerékpárút-fejlesztésre született szerződés.

„Eszem ágában sincs lemondani” – Karácsony a főváros helyzetéről

Karácsony Gergely határozottan cáfolta a sajtóhíreket, miszerint ő lenne a „Tisza miniszterelnök-jelöltje”

Ez hülyeség. Én nem leszek miniszterelnök-jelölt.

A főpolgármester kiemelte, hogy Magyarország elsőrendű érdeke Ukrajna uniós csatlakozása: „Ismerem a magyar történelmet: nekünk az az érdekünk, hogy a szomszédunkban egy erős, európai ország legyen, ne pedig egy, amely időnként megtámad másokat.”

Hozzátette, hogy béke esetén Ukrajna újjáépítése hatalmas beruházásokat hozhat, amelyekben a magyar cégeknek is részt kellene venniük.

Karácsony Gergely beszélt Budapest pénzügyi helyzetéről is: a főváros most 25 százalékkal kevesebb pénzből működik, miközben az energiaárak, a kamatok és az infláció emelkedtek. A 2020-ban meglévő 180 milliárd forintot a Covid-járvány, az energia- és inflációs krízis kezelésére fordították. 

A tárgyalások jelenleg elakadtak, de sürgősen folytatni kellene, mert december 31. után a főváros nem halmozhat fel tartozást. 

A városvezető hangsúlyozta: „Eszem ágában nincs lemondani azért, mert ezt a város valaki tönkre akarja tenni.”

Karácsony szerint az ellenzék politikai kapufát lőtt

Karácsony Gergely szerint a fővárosnak kevés ráhatása van a gyermekvédelmi intézmények működésére, ezért korlátozottan lát rá az ilyen ügyekre. A főpolgármester a „Zsolti bácsi” ügyet politikai kapufának tartja, és hozzátette, hogy az ellenzék rosszul teszi, ha továbbra is nagy összeesküvéseket próbál leleplezni, miközben az állam alapvető feladatait sem képes ellátni.

Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

               
       
       
       

Hegyi Zoltán
idezojelekiszlamizálódás

Nagy testvéred figyel téged

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A kritikai iszlámkutatás Németországban megszűnt.

