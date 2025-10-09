Karácsony Gergely: Eszem ágában sincs lemondani, nem leszek miniszterelnök-jelölt

A Meta kampánytilalmáról, a főváros pénzügyi helyzetéről, az uniós forrásokról és a villamosfejlesztésekről beszélt Karácsony Gergely főpolgármester a Konkrétan Rónai Egonnal című műsorban. A fővárosi vezető reagált a sajtóban megjelent hírekre is, amelyek szerint Brüsszel csalódott Magyar Péterben, ezért őt látták volna szívesebben miniszterelnök-jelöltként.

Rónai Egon újságíró, műsorvezető (Fotó: Flajsz Péter)

A Meta kampánytilalmáról Karácsony úgy fogalmazott: „Nem állítom, hogy ez a legnagyobb problémája a magyar nyilvánosságnak, de lehet, hogy hosszú távon jót is tesz.” Hozzátette, hogy

a közösségi média sokszor közösségromboló, de a politikusoknak nem marad más választásuk, mint használni.

A főváros 50 milliárd forint értékben már megvásárolta az új CAF-villamosokat, de a megfelelő infrastruktúra egy része még nem kapott uniós támogatást. Karácsony szerint a főváros és a kormány között 300 milliárd forintnyi uniós fejlesztési forrásról van szó, ám ebből eddig csak a villamosbeszerzésekre és néhány kerékpárút-fejlesztésre született szerződés.

„Eszem ágában sincs lemondani” – Karácsony a főváros helyzetéről

Karácsony Gergely határozottan cáfolta a sajtóhíreket, miszerint ő lenne a „Tisza miniszterelnök-jelöltje”:

Ez hülyeség. Én nem leszek miniszterelnök-jelölt.

A főpolgármester kiemelte, hogy Magyarország elsőrendű érdeke Ukrajna uniós csatlakozása: „Ismerem a magyar történelmet: nekünk az az érdekünk, hogy a szomszédunkban egy erős, európai ország legyen, ne pedig egy, amely időnként megtámad másokat.”

Hozzátette, hogy béke esetén Ukrajna újjáépítése hatalmas beruházásokat hozhat, amelyekben a magyar cégeknek is részt kellene venniük.

Karácsony Gergely beszélt Budapest pénzügyi helyzetéről is: a főváros most 25 százalékkal kevesebb pénzből működik, miközben az energiaárak, a kamatok és az infláció emelkedtek. A 2020-ban meglévő 180 milliárd forintot a Covid-járvány, az energia- és inflációs krízis kezelésére fordították.

A tárgyalások jelenleg elakadtak, de sürgősen folytatni kellene, mert december 31. után a főváros nem halmozhat fel tartozást.

A városvezető hangsúlyozta: „Eszem ágában nincs lemondani azért, mert ezt a város valaki tönkre akarja tenni.”