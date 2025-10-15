Vaskerítés zuhant egy ötévesre Budapesten + videó

Vaskerítés zuhant egy ötéves kisfiúra Budapesten kedd délután a XXI. kerületben egy focipályánál. A gyermeket a szülei vitték kórházba, 24 órás megfigyelés alatt tartják, hogy a súlyos vasszerkezet okozott-e neki belső sérüléseket.
A Tények úgy tudja, hogy a kerítést szerdán már javították, a súlyos szerkezetet csak több ember tudta megemelni. A gyermek zúzódásai szerdára bedagadtak, megsérült az arca, a jobb karja, a háta, a dereka.
További Belföld híreink
A kórházban megröntgenezték és ultrahangvizsgálatokat is végeztek, ezek eredménye negatív. Szülei feljelentést tesznek, mert szerintük az önkormányzat tehet a balesetről. Utóbbi azonban azt közölte, valaki szétvágta a kerítést.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Menczer Tamás: Magyar Péter elzárná az orosz földgázt és kőolajat + videó
A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója élesen bírálta a Tisza-vezér terveit.
Újabb drónfotó: teljesen összeomlott Magyar Péter projektje, senki nem kíváncsi rá
De nem csak Nagyhalászról mehetett haza keserű szájízzel a Tisza Párt elnöke.
A Harmadik Birodalomról és a nácikról beszélgetett Németh Szilárd és ifj. Lomnici Zoltán
A háborúellenes petíció aláírására buzdítanak.
Hadházy Ákos Miskolcra tévedt, a helyiek zsebében kinyílt a bicska
Budapest után most vidéken próbálkozik a botránypolitikus.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Menczer Tamás: Magyar Péter elzárná az orosz földgázt és kőolajat + videó
A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója élesen bírálta a Tisza-vezér terveit.
Újabb drónfotó: teljesen összeomlott Magyar Péter projektje, senki nem kíváncsi rá
De nem csak Nagyhalászról mehetett haza keserű szájízzel a Tisza Párt elnöke.
A Harmadik Birodalomról és a nácikról beszélgetett Németh Szilárd és ifj. Lomnici Zoltán
A háborúellenes petíció aláírására buzdítanak.
Hadházy Ákos Miskolcra tévedt, a helyiek zsebében kinyílt a bicska
Budapest után most vidéken próbálkozik a botránypolitikus.