Jön az Orbán–Trump-találkozó + videó

Vaskerítés zuhant egy ötévesre Budapesten + videó

A szülők feljelentést tesznek.

Magyar Nemzet
Forrás: Tények2025. 10. 15. 19:46
Vaskerítés zuhant egy ötéves kisfiúra Budapesten kedd délután a XXI. kerületben egy focipályánál. A gyermeket a szülei vitték kórházba, 24 órás megfigyelés alatt tartják, hogy a súlyos vasszerkezet okozott-e neki belső sérüléseket. 

A Tények úgy tudja, hogy a kerítést szerdán már javították, a súlyos szerkezetet csak több ember tudta megemelni. A gyermek zúzódásai szerdára bedagadtak, megsérült az arca, a jobb karja, a háta, a dereka. 

A kórházban megröntgenezték és ultrahangvizsgálatokat is végeztek, ezek eredménye negatív. Szülei feljelentést tesznek, mert szerintük az önkormányzat tehet a balesetről. Utóbbi azonban azt közölte, valaki szétvágta a kerítést. 

