Vizsgálatra szólították fel az ELTE vezetését a palesztinpárti aktivisták balhéja után

Hankó Balázs miniszter hangsúlyozta, hogy minden provokációt csírájában kell elfojtani.

Magyar Nemzet
2025. 10. 18. 16:01
– Magyarország békés ország. Aki Magyarországra jön, annak ezt tiszteletben kell tartania – jelentette ki Hankó Balázs a közösségi oldalán. A kultúráért és innovációért felelős miniszter hangsúlyozta, hogy a kormány elkötelezett abban, hogy ez így is maradjon, hogy erre a világon mindenhol bizton számíthassanak.

Éppen ezért szólítottam fel az ELTE vezetését, hogy haladéktalanul vizsgálja ki az egyetemen történteket, ahol erőszakosan zavarták meg a Alexander Yakobson, a Jeruzsálemi Héber Egyetem történészének előadását!

– hangsúlyozta a miniszter. Hozzátette: minden provokációt csírájában kell elfojtanunk!

Ahogy a Magyar Nemzet már beszámolt róla, palesztinpárti aktivisták balhéztak az ELTE-n. Az egyetemen a Jeruzsálemi Héber Egyetem történésze, Alexander Yakobson tartott volna előadást, azonban a palesztinpárti tüntetők közjátéka miatt ezt nem tudta megtenni. Az esettel kapcsolatban már Orbán Balázs is megszólalt. A miniszterelnök politikai igazgatója rámutatott, hogy kirekesztésnek nincs helye az egyetemen.


