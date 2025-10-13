  • Magyar Nemzet
üstököscsillagképégi jelenségcsillagász

Káprázatos zöld üstökös közeledik, minden évezredben csak egyszer látni ilyet

Nagyjából 1350 évente kerül ilyen közel hozzánk a C/2025 A6 üstökös, vagyis a Lemmon. Októberben szabad szemmel is megcsodálhatjuk a ritka égi jelenséget.

Magyar Nemzet
2025. 10. 13. 17:05
üstökös Pexels
A közeledő Lemmon üstökös, hivatalos nevén C/2025 A6 a szakemberek szerint akár szabad szemmel is látható lesz, igaz, ehhez tiszta égbolt és kevés holdfény szükséges. Az üstökös már a Naprendszer belső régióiban jár, akit érdekel és szeretné megnézni, nagyon kell figyelnie, főleg hogy meglehetősen ritkán látható ez az égi jelenség, ugyanis nagyjából 1350 évente kerül ilyen közel hozzánk – írja a Feol.

Valparaiso, 2024. október 17. A C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) üstökös szeli át az égboltot a chilei Valparaiso felett 2024. október 16-án. A kométát elsőként a Kínai Tudományos Akadémia Bíbor-hegyi Obszervatóriumában észlelték 2023. január 9-én. MTI/EPA-EFE/Adriana Thomasa
Ritkán látható üstökös éri el a Naprendszert – képünk illusztráció (Fotó: MTI/EPA-EFE/Adriana Thomasa)

A legvalószínűbb forgatókönyvek szerint a megfigyelésre legalkalmasabb, holdfénymentes időszakok az üstökös október 21-i földközelsége előtti és utáni hétre és a november 8-i napközelségére és azt követő hétre esnek – közölte a Svábhegyi Csillagvizsgáló.

Az üstökös megtekintését érdemes október közepe előttről a hó második feléig időzíteni.

Például 16-án este még a Cor Caroli csillag közelében, a Vadászebek csillagképben figyelhetjük meg az üstököst kedvező pozícióban,

a látóhatár felett 19 fokkal. Innen aztán naponta körülbelül négy fokot elmozdulva, napról napra még jobb helyzetben láthatjuk, egészen a földközelségig, október 26-ig. Utána az égitest láthatósága fokozatosan romlani fog a Hold zavaró fénye miatt.

Az üstökös a di-, illetve triatomos szénvegyületek kibocsátásának köszönhetően

feltűnően szép, zöld színben pompázik.

Az üstökösről további információkat a Feol cikkében olvashat.

Mint a Magyar Nemzet  már beszámolt róla, a C/2025 A6 (Lemmon) üstököst a Mount Lemmon Survey (MLS) égboltfelmérő program fedezte fel január 3-án, miközben földközeli objektumokat keresett. A csillagászok először aszteroidának vélték, mivel az égitest kicsi és kompakt volt. Később azonban a Pan-STARRS korábbi felvételei és a pályaszámítások egyértelművé tették: egy hosszú periódusú üstökösről van szó, amely

nagyjából 1350 évente tér vissza a Naprendszer belső vidékeire.

A mostani napközelsége lerövidíti a keringési idejét megközelítőleg 1150 évre, vagyis legközelebb csak a 32. században láthatjuk újra.

A Feol cikkét az üstökösről olvashatja.


Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

