750 milliós kormányzati beruházás segíti az életmentést

A kormány a mentőszolgálatot – ugyanúgy, ahogyan az egészségügyet – prioritásként kezeli, erről beszélt a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Kemecse új mentőállomásának és ügyeleti központjának átadásán pénteken.

Az új mentőállomás és ügyeleti központ átadása Kemecsén (Fotó: MTI/Balázs Attila)

Takács Péter a 750 millió forint kormányzati támogatásból felépített létesítmény avatóján hangsúlyozta: a kabinet a kormányzásának kezdete óta felújított 91 kórházat és 120 mentőállomást, 54 szakrendelőt és több mint 60 mentőállomást épített, illetve beszerzett 1160 mentőautót.

Ez egy vállalható kormányzati teljesítmény, de ez csak a múlt – hangoztatta az államtitkár, hozzátéve, helyileg és országosan is új célokat kell kitűzni és haladni kell tovább ezen az úton.

Ez a biztonság, ez a jólét, ez a gyarapodás, ami felé mi menni szeretnénk közösen, ez csak akkor érhető el, hogyha ez a szövetség önök, állampolgárok, Kemecse környékiek és a magyar kormány között továbbra is meg tud maradni

– fogalmazott Takács Péter.

Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója beszédében elmondta, a szervezet 256 mentőállomásának egyike a kemecsei létesítmény, az új épület tervezése 2021-ben indult el, a munkálatok 2024-ben kezdődtek, néhány hónappal ezelőtt pedig már birtokba vehették az állomást a mentődolgozók.

Ez nem csupán egy épület, hanem jelképe annak, hogy a mentőszolgálat nemcsak reagál, fejleszt és előre gondolkodik, ott van mindenhol, ahol szükség van rá

– hangoztatta a főigazgató. Csató Gábor megjegyezte: a Kemecsén szolgálatot teljesítő huszonöt mentődolgozó a mentőautókon mintegy 190 ezer kilométert tesz meg egy évben és csaknem négyezer esetben nyújtanak segítséget a betegeknek.

Seszták Miklós, a térség fideszes országgyűlési képviselője azt mondta, hogy nagy utat járt be a mentőállomás és ügyeleti központ fejlesztése. Voltak benne nehéz és még nehezebb időszakok, de mára megépülhetett ez a modern és hasznos épület – fűzte hozzá.

Lipők Sándor (Fidesz–KDNP), a város polgármestere beszédében megköszönte Orbán Viktor miniszterelnöknek a projekt megvalósításában nyújtott segítségét és támogatását.