Nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki a volt MSZP-s alpolgármester ellen

A hanyag Strabagot védi a borsodiak helyett a műtrágyakirály fia

A baloldali milliárdos fia fontosabbnak tartja az osztrák multi újabb pénzszerzési lehetőségeit, mint a magyar adófizetők életminőségét.

Magyar Nemzet
2025. 11. 04. 14:55
Fotó: MTI/Kovács Tamás
A szabad piac befolyásolásának tartja Bige László fia azt, hogy Lázár János kizárná a közbeszerzési eljárásból azokat a cégeket, amelyek kárt okoznak a magyar adófizetőknek. 

Zsámbék, 2020. március 5. Munkagép dolgozik a leállósáv felújítási munkálatai során az M1-es autópálya Zsámbék és Bicske közötti szakaszán 2020. március 5-én. Ezen a napon sajtótájékoztatót tartottak a 2020-ban megvalósuló országos útfelújítási projektekről. MTI/Kovács Tamás
Fotó: MTI/Kovács Tamás

Bige Dávid ráadásul nemcsak a borsodiak életét megnehezítő Strabagot vette védelmébe, de még az építési és közlekedési miniszter jövőjével kapcsolatban is kifejtette a reményeit, amelyek szerint Lázár Jánosnak hamarosan munkát kellene keresnie.

Bige Dávid tehát nemcsak azt szeretné, hogy a magyar adófizetőket megkárosító és a borsodiak életét megnehezítő Strabag hanyagságának ne legyen semmilyen következménye, hanem azt is, hogy veszítse el a munkáját az a miniszter, aki az emberek érdekében számon kéri az osztrák céget.

„Hogy veszi a bátorságot egy kormánytag, hogy beleszóljon a szabad piac működésébe, és megmondja, ki létezhet és ki nem?” – adott hangot felháborodásának Bige László fia a közösségi oldalán. Majd ezt a javaslatot tette a Strabag hanyagságát számon kérő Lázár Jánosnak: „Egyszer eljön majd az ideje, mikor nem mások pénzét kell költse, hanem kipróbálja majd, milyen értéket teremteni. Nehezebb, mint ahogyan az kívülről látszik. Remélem, talál majd munkát a szabad piacon, amikor oda fog kerülni, hogy munkát keressen.”

Amíg a baloldali milliárdos fia fontosabbnak tartja az osztrák multi újabb pénzszerzési lehetőségeit, mint a magyar adófizetők életminőségét, addig Lázár János végzi a munkáját, és magyarok érdekében jár el a Strabaggal szemben.

A miniszter a közelmúltban kijelentette: „Átb…sztak minket!”. A Strabagnak tíz hónap alatt nem sikerült elkészülnie az M30-as garanciális javításával. Lázár János szerint a cég nagyon mohó volt, mert kihagyta a megfelelő műszaki megoldást, hogy többet keressen, és most az adófizetők pénzéből akarja azt a hibát kijavítani, amit ő követett el.

Szerintem nem jól teszi a Strabag, hogy szórakozik a kormánnyal. Mindenkinek a fantáziájára bízom, hogy mit jelent az, ha valaki megpróbálja Magyarország kormányát megszívatni vagy szórakozik például velem

– figyelmeztetett Lázár János.

Később az is kiderült, hogy ez mit jelent, ugyanis a miniszter bejelentette: kezdeményezi, zárják ki a közbeszerzési eljárásból azokat a cégeket, amelyek kárt okoznak a magyar adófizetőknek. Azokat a cégeket, amelyek a közúti és a vasúti fejlesztések során a rosszul vagy az el sem végzett munkájukkal átverték, megkárosították a magyar embereket, hátráltatták a személyek, áruk és szolgáltatások szabad áramlásához fűződő alapvető jogaikat, kizárják a közbeszerzési eljárásokból – magyarázta Lázár János a közbeszerzési törvény módosításának lényegét.

 

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

