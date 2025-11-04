A hanyag Strabagot védi a borsodiak helyett a műtrágyakirály fia

A szabad piac befolyásolásának tartja Bige László fia azt, hogy Lázár János kizárná a közbeszerzési eljárásból azokat a cégeket, amelyek kárt okoznak a magyar adófizetőknek.

Bige Dávid ráadásul nemcsak a borsodiak életét megnehezítő Strabagot vette védelmébe, de még az építési és közlekedési miniszter jövőjével kapcsolatban is kifejtette a reményeit, amelyek szerint Lázár Jánosnak hamarosan munkát kellene keresnie.

Bige Dávid tehát nemcsak azt szeretné, hogy a magyar adófizetőket megkárosító és a borsodiak életét megnehezítő Strabag hanyagságának ne legyen semmilyen következménye, hanem azt is, hogy veszítse el a munkáját az a miniszter, aki az emberek érdekében számon kéri az osztrák céget.

„Hogy veszi a bátorságot egy kormánytag, hogy beleszóljon a szabad piac működésébe, és megmondja, ki létezhet és ki nem?” – adott hangot felháborodásának Bige László fia a közösségi oldalán. Majd ezt a javaslatot tette a Strabag hanyagságát számon kérő Lázár Jánosnak: „Egyszer eljön majd az ideje, mikor nem mások pénzét kell költse, hanem kipróbálja majd, milyen értéket teremteni. Nehezebb, mint ahogyan az kívülről látszik. Remélem, talál majd munkát a szabad piacon, amikor oda fog kerülni, hogy munkát keressen.”

Amíg a baloldali milliárdos fia fontosabbnak tartja az osztrák multi újabb pénzszerzési lehetőségeit, mint a magyar adófizetők életminőségét, addig Lázár János végzi a munkáját, és magyarok érdekében jár el a Strabaggal szemben.

A miniszter a közelmúltban kijelentette: „Átb…sztak minket!”. A Strabagnak tíz hónap alatt nem sikerült elkészülnie az M30-as garanciális javításával. Lázár János szerint a cég nagyon mohó volt, mert kihagyta a megfelelő műszaki megoldást, hogy többet keressen, és most az adófizetők pénzéből akarja azt a hibát kijavítani, amit ő követett el.

Szerintem nem jól teszi a Strabag, hogy szórakozik a kormánnyal. Mindenkinek a fantáziájára bízom, hogy mit jelent az, ha valaki megpróbálja Magyarország kormányát megszívatni vagy szórakozik például velem

– figyelmeztetett Lázár János.