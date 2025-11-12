A végsőkig kitart a bulibárók mellett a baloldal

– Az elmúlt hat évben korábban a bulinegyed problémáit megoldani kívánó Niedermüller-féle tömörülés jól láthatóan beállt a bulibárók mellé, ennek következtében pedig olyan áldatlan állapot alakult ki Erzsébetvárosban, mint soha korábban – mondta el Radics Béla, a Fidesz fővárosi frakciójának képviselője.

Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Koszticsák Szilárd

Kiemelte,

mostanra megbukott mindenféle kamupróbálkozásuk arra vonatkozóan, hogy rendezzék a bulinegyed helyzetét. Vitézy Dávid nemrégiben bejelentette a sétálóutcásítás nevezetű kamuötletét, amelynek következményeként a meglévő vendéglátóipari egységeknek megnőtt a kapacitása. Kiderült, hogy az eddig is tűrhetetlen állapotokat tovább súlyosbította Vitézy terve, amihez Niedermüller Péter és csapata asszisztált.

A politikus szerint most a bulinegyed helyzetének rendezése érdekében a VII. kerület testületi ülésén volt egy olyan javaslata a Fidesznek, amely kimondta, a sétálóutcákban éjfél utáni nyitvatartás ne legyen engedélyezve. Ezt a javaslatot azonban a Niedermüller Péter vezette testület nem szavazta meg.

Ez volt az utolsó esély arra vonatkozóan, hogy valamit enyhítsünk a mostani állapotokon, amit a Vitézyék és a Niedermüllerék okoztak. A baloldal ugyanis továbbra is a bulibárók érdekeit tartja szem előtt a lakók érdekeivel szemben. Mostanra már odáig fajult a helyzet, hogy a helyi lakosság vagy elmenekül, kihal, vagy pedig egy népszavazás útján kiválik Erzsébetvárosból

– tette hozzá Radics Béla. Kiemelte, Erzsébetváros történelmében a legszomorúbb pillanat, hogy Belső-Erzsébetváros lakossága harcot folytat a saját vezetőjével szemben.

Nem szeretném, hogy Erzsébetváros történelmi adottságai, jelenlegi határvonalai megváltozzanak. Ez egy nagy döfés teljes Budapestnek. Ugyanakkor teljesen érthető a lakosság felháborodása is, akiknek a véleménye hat éve kukába van dobva

– zárta a beszélgetést a képviselő.

Mint ismert, kiválna a VII. kerületből a belső-erzsébetvárosi zsidó negyed, miután az ott élőknek elegük lett a Niedermüller Péter (DK) által vezetett kerületben tapasztalható állapotokból. A lakossági kezdeményezést Frölich Róbert országos főrabbi és Szabó György, a Mazsök elnöke karolta fel, miután a két Erzsébetvárosban élő rabbi megelégelte a koszt, a prostitúciót, az egyre romló közbiztonságot.