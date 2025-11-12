Radics BélaniedermüllerbulinegyedbaloldalBelső-Erzsébetváros

A végsőkig kitart a bulibárók mellett a baloldal

Akár Erzsébetváros szétesésének árán is a bulibárók pártjára áll a kerület balliberális vezetése.

Gábor Márton
2025. 11. 12. 15:35
Budapest, 2017. augusztus 30. A Szimpla romkocsma Budapest bulinegyedként ismert részén a Kazinczy utcában 2017. augusztus 29-én. A környéken lakók a hajnal négy óráig nyitva tartó vendéglátóhelyeken hangoskodók miatt panaszkodnak és várnak megoldást az ö
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Az elmúlt hat évben korábban a bulinegyed problémáit megoldani kívánó Niedermüller-féle tömörülés jól láthatóan beállt a bulibárók mellé, ennek következtében pedig olyan áldatlan állapot alakult ki Erzsébetvárosban, mint soha korábban – mondta el Radics Béla, a Fidesz fővárosi frakciójának képviselője. 

Niedermüller Péter
Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Koszticsák Szilárd

Kiemelte, 

mostanra megbukott mindenféle kamupróbálkozásuk arra vonatkozóan, hogy rendezzék a bulinegyed helyzetét. Vitézy Dávid nemrégiben bejelentette a sétálóutcásítás nevezetű kamuötletét, amelynek következményeként a meglévő vendéglátóipari egységeknek megnőtt a kapacitása. Kiderült, hogy az eddig is tűrhetetlen állapotokat tovább súlyosbította Vitézy terve, amihez Niedermüller Péter és csapata asszisztált.

A politikus szerint most a bulinegyed helyzetének rendezése érdekében a VII. kerület testületi ülésén volt egy olyan javaslata a Fidesznek, amely kimondta, a sétálóutcákban éjfél utáni nyitvatartás ne legyen engedélyezve. Ezt a javaslatot azonban a Niedermüller Péter vezette testület nem szavazta meg. 

Ez volt az utolsó esély arra vonatkozóan, hogy valamit enyhítsünk a mostani állapotokon, amit a Vitézyék és a Niedermüllerék okoztak. A baloldal ugyanis továbbra is a bulibárók érdekeit tartja szem előtt a lakók érdekeivel szemben. Mostanra már odáig fajult a helyzet, hogy a helyi lakosság vagy elmenekül, kihal, vagy pedig egy népszavazás útján kiválik Erzsébetvárosból

– tette hozzá Radics Béla. Kiemelte, Erzsébetváros történelmében a legszomorúbb pillanat, hogy Belső-Erzsébetváros lakossága harcot folytat a saját vezetőjével szemben. 

Nem szeretném, hogy Erzsébetváros történelmi adottságai, jelenlegi határvonalai megváltozzanak. Ez egy nagy döfés teljes Budapestnek. Ugyanakkor teljesen érthető a lakosság felháborodása is, akiknek a véleménye hat éve kukába van dobva

– zárta a beszélgetést a képviselő.

Mint ismert, kiválna a VII. kerületből a belső-erzsébetvárosi zsidó negyed, miután az ott élőknek elegük lett a Niedermüller Péter (DK) által vezetett kerületben tapasztalható állapotokból. A lakossági kezdeményezést Frölich Róbert országos főrabbi és Szabó György, a Mazsök elnöke karolta fel, miután a két Erzsébetvárosban élő rabbi megelégelte a koszt, a prostitúciót, az egyre romló közbiztonságot.

Niedermüllerék ismét a kocsmakartell mellé álltak, a lakosság másodlagos

Nem lesz éjféli zárás a sétálóutcákban. Az erzsébetvárosi Fidesz-KDNP frakció közleményéből kiderül, hogy a párt kezdeményezte, a sétálóutcákban vezessék be az éjféli zárórát, amit Niedermüller Péter és az erzsébetvárosi baloldal név szerinti szavazáson elutasított.

Közölték: 

Már mindenki belátja, hogy Belső-Erzsébetvárosban változásra van szükség, csak Niedermüllerék védik körömszakadtáig a vendéglátós nagyvállalkozók érdekeit az itt élőkkel szemben. 

Korábban már átjátszották az éjfél utáni nyitvatartási engedélyek kiadásának jogát a bulibárók egyesületének. Néhány hete pedig a kerületi idősek klubját adták bérbe vendéglátás céljára ugyanennek az érdekkörnek.

Borítókép: A Szimpla romkocsma Budapest bulinegyedként ismert részén a Kazinczy utcában (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Firkáljatok! Nem lesztek ilyen hülyék!

Bayer Zsolt avatarja

„Orbán Viktor lebukott, vége van neki, mint a botnak – Magyar Péter most már kényelmesen hátradőlhet.”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu