építkezésberuházásfejlesztés

Eltüntették a volt munkásőr-laktanyát a Gellért-hegyről, indulhat az új fejlesztés

Már elbontották a Gellért-hegyi Somlói úton az egykori Munkásőrség épületét, amely a Mathias Corvinus Collegium budapesti központjának adott helyet. Az MCC beruházásában a sokakban rossz emlékeket idéző komplexum helyén egy, a modern oktatás céljait szolgáló épületegyüttes létesül.

Magyar Nemzet
2025. 11. 12. 14:24
A fotó a korábbi bontási munkálatoknál készült Forrás: magyarépítők.hu
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Gerhardus Talentum Ingatlanfejlesztő Kft. az I. kerület, Somlói út 49–53. szám alatt található ingatlanon tehetséggondozási központot kíván létrehozni. A TED-en megjelent a pályázati felhívás, amelyben kiválasztják az új épületkomplexum kiviteli tervdokumentációjának elkészítését és a generálkivitelezést elvégző vállalkozásokat.

 

Elbontották a munkásőrség épületét 

A nagyszabású beruházás első lépéseként már elbontották az egykori Munkásőrség székházának is helyet adó épületeket. A Mathias Corvinus Collegium (MCC) budapesti központjának korábban helyet adó, történelmileg rendkívül terhelt ingatlan külső és belső állapotát tekintve is menthetetlen, oktatási tevékenységre alkalmatlan volt. Ezért döntött úgy a tehetséggondozó intézményt működtető alapítvány, hogy a Gellért-hegy oldalának „tájsebét” egy, a helyi lakosság igényeit is kielégítő, modern oktatási épületegyüttes vegye át.

 

Két épületszárnyból áll az új campus

Az új campus körülbelül 4500 négyzetméter alapterületű lesz, sok zöldfelülettel. A tervezett épületegyüttes alapvetően két nagy szerkezeti egységre bontható. Az egyik az ingatlan keleti oldalán található oktatási létesítmény, az úgynevezett palotaépület, amelyben kollégiumi, oktatási és irodai funkciókat együttesen alakítanak ki. Az épületegyüttes másik szerkezeti egysége az ingatlan nyugati oldalán elhelyezkedő, sportpályákat, gépkocsitárolót, valamint gépészeti helyiségeket magában foglaló épületrész. A komplexumban 12 felvonó működik majd.
Az épületben a következő funkciók lesznek megtalálhatók: 

  • 4597 négyzetméter alapterületű kollégium 176 szobával, saját fürdővel,
  • oktatási, iroda, konferencia, könyvtár és kiszolgáló területek nettó 9600 négyzetméternyi alapterületen,
  • háromszáz-négyszáz adagos konyha és étterem,
  • sportcsarnok és annak kiszolgáló területei nettó 2215 négyzetméteren, amiből 1190 négyzetméter sportparketta burkolatot kap,
  • üzemeltetési, elektromos és gépészeti területek,
  • a pinceszinten pedig 75 parkolóhelyes mélygarázs kap helyet.
    A kiviteli tervdokumentáció összesítése szerint a komplexum belső területe 23 696,98 négyzetméter lesz, míg a külső területek további 1642 négyzetmétert tesznek majd ki.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Firkáljatok! Nem lesztek ilyen hülyék!

Bayer Zsolt avatarja

„Orbán Viktor lebukott, vége van neki, mint a botnak – Magyar Péter most már kényelmesen hátradőlhet.”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.