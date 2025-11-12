Eltüntették a volt munkásőr-laktanyát a Gellért-hegyről, indulhat az új fejlesztés

A Gerhardus Talentum Ingatlanfejlesztő Kft. az I. kerület, Somlói út 49–53. szám alatt található ingatlanon tehetséggondozási központot kíván létrehozni. A TED-en megjelent a pályázati felhívás, amelyben kiválasztják az új épületkomplexum kiviteli tervdokumentációjának elkészítését és a generálkivitelezést elvégző vállalkozásokat.

Elbontották a munkásőrség épületét

A nagyszabású beruházás első lépéseként már elbontották az egykori Munkásőrség székházának is helyet adó épületeket. A Mathias Corvinus Collegium (MCC) budapesti központjának korábban helyet adó, történelmileg rendkívül terhelt ingatlan külső és belső állapotát tekintve is menthetetlen, oktatási tevékenységre alkalmatlan volt. Ezért döntött úgy a tehetséggondozó intézményt működtető alapítvány, hogy a Gellért-hegy oldalának „tájsebét” egy, a helyi lakosság igényeit is kielégítő, modern oktatási épületegyüttes vegye át.

Két épületszárnyból áll az új campus

Az új campus körülbelül 4500 négyzetméter alapterületű lesz, sok zöldfelülettel. A tervezett épületegyüttes alapvetően két nagy szerkezeti egységre bontható. Az egyik az ingatlan keleti oldalán található oktatási létesítmény, az úgynevezett palotaépület, amelyben kollégiumi, oktatási és irodai funkciókat együttesen alakítanak ki. Az épületegyüttes másik szerkezeti egysége az ingatlan nyugati oldalán elhelyezkedő, sportpályákat, gépkocsitárolót, valamint gépészeti helyiségeket magában foglaló épületrész. A komplexumban 12 felvonó működik majd.

Az épületben a következő funkciók lesznek megtalálhatók: