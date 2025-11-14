Adómentesség a gyerekek után: szeptemberben százhuszonháromezren érvényesítették a csed és gyed utáni kedvezményeket

Idén júliustól vált szja-mentessé a csecsemőgondozási, a gyermekgondozási és az örökbefogadói díj. A könnyítés szeptemberben több mint 123 ezer magánszemélynél összesen 46,2 milliárd forintot is meghaladó adóalap-kedvezményt jelentett, ők hétmilliárd forinttal kevesebb szja-t fizettek –közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Hétmilliárd forinttal több maradt szeptemberben a családoknál (Fotó: Shutterstock)

Könnyebbséget jelent az is, hogy a kedvezményt nem kell kérni, a folyósító, például az Államkincstár a kifizetéskor automatikusan figyelembe veszi. Ráadásul ha valaki egyszerre többféle ellátást is kap, a kedvezmény mindegyikre jár.

A csed és az örökbefogadói díj után semmilyen közterhet nem kell fizetni, a gyed után 10 százalék nyugdíjjárulékot, ám ebből – adóelőleg-nyilatkozattal – a családi járulékkedvezmény érvényesíthető.

A kedvezményt a négy, illetve a három gyermeket nevelő anyák kedvezményét követően, de a többi (a 25 év alatti fiatalok, a 30 év alatti anyák, a személyi, az első házasok, illetve a családi) kedvezményt megelőzően lehet érvényesíteni.

Júliustól a gyermeket nevelő családokat számos intézkedés segíti: július 1-jétől a csed, a gyed és örökbefogadói díj szja-mentessége mellett a családi adókedvezmény 50 százalékkal emelkedett. Október 1-jétől a háromgyerekes édesanyák teljes szja-mentességet kaptak a munkával megszerzett jövedelmeikre,

januártól lépcsőzetesen indul a kétgyerekes édesanyák szja-mentessége,

először a 40 év alattiakkal, és a 30 év alatti, egygyermekes édesanyák teljes fizetése is adómentessé válik. Szintén januártól esedékes a családi adókedvezmény második 50 százalékos emelése.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)