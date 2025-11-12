Karácsony GergelyfőpolgármesterBudapestátvilágításKiss Ambrus

Akadályozza a főváros az átvilágítást

Akadályozza a fővárosi átvilágítását, az önkormányzati cégek anyagi helyzetének megismerését a fővárosi önkormányzat főigazgatója, Kiss Ambrus – ez derül ki Domokos László mai közléséből. Az átvilágítási szakértő emiatt nyílt levelet írt nemcsak Kissnek, de főnökének, Karácsony Gergely főpolgármesternek is.

Kiss Ambrus főigazgató, korábbi főpolgármester-helyettes hónapok óta akadályozza a főváros pénzügyi átvilágítását – ezt állítja szerdai közlésében Budapest anyagi viszonyainak tisztázásával megbízott Domokos László. Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) korábbi elnöke a közösségi médiában arról írt, hogy a főváros üzleti titokra hivatkozva nem adta át gazdasági társaságainak felügyelőbizottsági dokumentumait, és kétszer azt is megakadályozta, hogy Domokos szakértői betekintsenek ezekbe az iratokba. – Vajon miért nem ismerhetjük meg ezeket a dokumentumokat? Mit tartalmaznak – vagy mit rejtenek el? – tette fel a kérdést Domokos, aki a kialakult helyzet miatt nyílt levelet is írt Kiss Ambrusnak és Karácsony Gergely főpolgármesternek is.

A főváros helyzete nyáron vált rendkívül bizonytalanná, júniusban emiatt egyeztetés is indult a kormány és a városvezetés között Budapest pénzügyeiről. A kormány azt kérte, kaphasson teljes képet a fővárosi önkormányzat gazdálkodásáról, az átvilágítás feladatát pedig Domokos Lászlóra bízták. A volt ÁSZ-elnök munkához is látott és szeptember végén megjelent a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium honlapján az első előzetes megállapításokat tartalmazó jelentés. A dokumentum szerint „megállapítható Budapest Főváros Önkormányzata pénzügyi fizetésképtelensége, amely valójában egy technikai csőd.” De szerepel benne az is, hogy a főváros évek óta többet költ, mint amennyi a bevétele, és Budapest önkormányzatának pénzügyi helyzete mintegy öt éve folyamatosan romlik.

A főváros pénzügyi helyzetével, a mostani csődközeli helyzethez vezető okokkal a Magyar Nemzet dokumentumfilmje is részletesen foglalkozott. A főváros tragédiája című közel egyórás film azonban ennél többre is vállalkozott, hiszen Karácsony Gergely hat évének politikai viszonyait, az akkor kialakuló korrupciós hálózatokat és a mindennapokat megkeserítő elhibázott városvezetői döntéseket is bemutatja. A filmet már közel kétszázezer alkalommal indították el a Videán, ön is megnézheti itt.

A témát Rapid Extra című elemző műsorunkban a napokban Radics Béla fideszes fővárosi képviselővel is alaposan körbejártuk.

