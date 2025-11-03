BlikkbulvárIndamedia CsoportKolossváry BalázsNagy Iván Zsolt

Váltás a Blikknél: baloldali propaganda helyett ismét a régi bulvár stílust képviselheti a lap

Tulajdonos- és vezetőváltás is történt a Blikknél, az Indamedia-csoport tulajdonába került a lap, amelytől távozik az áprilisban kinevezett főszerkesztő, Nagy Iván Zsolt és visszatér elődje, Kolossváry Balázs. A baloldali sajtóorgánumok már pénteken sorra jelentették meg a cikkeket a piacvezető bulvárlap „kormányközelivé” válásáról, sőt egyesek már propagandistázni kezdtek. Ezzel szemben az történik, hogy a Blikk, amelyet a volt HVG-s vezérkar áttolt a politikai térfél baloldalára, visszatér a régi hagyományokhoz, a pártoktól távolságot tartó bulvár irányvonalhoz, amire garancia az „ősblikkesnek” számító Kolossváry Balázs személye.

Munkatársunktól
2025. 11. 03. 16:35
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Közös megegyezéssel távozik posztjáról Nagy Iván Zsolt, a Blikk főszerkesztője – a hírt ő maga is megerősítette a HVG-nek. Ugyancsak véget ér a munkája a lapnál Szigeti Péternek, a Ringier innovációs és tartalomfejlesztési vezetőjének. Ő a Facebook-oldalán osztotta meg a hírt. Az Index beszámolója szerint a Blikk új főszerkesztője Kolossváry Balázs lesz, aki korábban már betöltötte ezt a pozíciót a lapnál. 

A vezetőcsere előzménye a pénteken nyilvánosságra került tulajdonosváltás, aminek hírére felbolydult méhkashoz hasonlított pénteken a déli órákban a baloldali sajtó.

Kiderült ugyanis, hogy a Ringier Hungary Kft. és vele együtt a portfóliójába tartozó kiadványok az Indamedia-csoport tulajdonába kerültek. Az Index beszámolója szerint a tranzakcióval az Indamedia portfóliója, sokszínűsége jelentősen bővül, a magyar médiapiac egyik legmeghatározóbb szereplőjévé válik. Az értékesítés többek között olyan médiamárkákat érint, mint a Blikk, Kiskegyed, EgészségKalauz.hu. 

Ezt követően egymást érték a sajtóbeszámolók, amelyek arról értekeztek, hogy a tulajdonosváltással a bulvársajtó éllovasa, a Blikk kormánypárti befolyás alá kerül és a „propaganda” eszközévé válik. 

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke is gyorsan posztolt egyet a közösségi oldalán, ahol „NER-bűnözőkről” és a „független sajtó bedarálásáról” írt. 

A valóság ezzel szemben az, hogy az új tulajdonos a korábbi években megszokott irányvonalat és stílust kívánja visszaállítani a Blikknél, amire garanciát jelent a régi-új főszerkesztő személye. Kolossváry Balázs idén márciusban távozott az újságtól, a visszatérő főszerkesztőt igazi „ősblikkesnek” lehet nevezni, hiszen 1998-ban már a lapnál dolgozott, akkor sportújságíróként, majd 2014-től, illetve rövid kihagyás után 2020-tól irányította a szerkesztőség munkáját. 

A Blikk oldalán ma is elérhető életrajzi összegzéséből kiderül az is, hogy magyartanárként és kommunikációs szakemberként végzett a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, de gyermekkora óta újságírónak készült. Profi pályafutását a Nemzeti Sport labdarúgórovatánál kezdte, aztán a Blikk sportrovatához igazolt.

A Media1 márciusban a vezetőváltásról szóló cikkében azt írta, hogy Kolossváry főszerkesztősége alatt a Blikk működése sikeresen átállt a hagyományos nyomtatott fókuszú modellről a digitális szemléletre, és jelentős online növekedést ért el, miközben 23. éve őrzi vezető szerepét az országos terjesztésű nyomtatott napilapok között. 

A tavaszi váltás drasztikus fordulatot hozott a szerkesztőség életében, a Blikket teljesen átpolitizálta és a baloldali térfélre tolta az új vezérkar. A főszerkesztői székbe a HVG volt felelős szerkesztője, Nagy Iván Zsolt ült be, a helyettese pedig az egykori 24.hu-s főszerkesztő és volt centrálmédiás lapigazgató, Szigeti Péter lett. 

Az addig kevésbé politizáló újságból pillanatok alatt masszív ellenzéki propagandakiadványt faragtak. 

Az új főszerkesztő, Kolossváry Balázs érkezésével várhatóan visszatér a bulvárlap a több évtizede bevált irányvonalhoz, amely távolságot tart a politikai pártoktól és ismét a színes, figyelemfelkeltő hírekre, sztorikra fókuszál. 

 

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Holnap fognak előkerülni az ürgebőrbe varrt jelentések…

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu