Váltás a Blikknél: baloldali propaganda helyett ismét a régi bulvár stílust képviselheti a lap

Közös megegyezéssel távozik posztjáról Nagy Iván Zsolt, a Blikk főszerkesztője – a hírt ő maga is megerősítette a HVG-nek. Ugyancsak véget ér a munkája a lapnál Szigeti Péternek, a Ringier innovációs és tartalomfejlesztési vezetőjének. Ő a Facebook-oldalán osztotta meg a hírt. Az Index beszámolója szerint a Blikk új főszerkesztője Kolossváry Balázs lesz, aki korábban már betöltötte ezt a pozíciót a lapnál.

A vezetőcsere előzménye a pénteken nyilvánosságra került tulajdonosváltás, aminek hírére felbolydult méhkashoz hasonlított pénteken a déli órákban a baloldali sajtó.

Kiderült ugyanis, hogy a Ringier Hungary Kft. és vele együtt a portfóliójába tartozó kiadványok az Indamedia-csoport tulajdonába kerültek. Az Index beszámolója szerint a tranzakcióval az Indamedia portfóliója, sokszínűsége jelentősen bővül, a magyar médiapiac egyik legmeghatározóbb szereplőjévé válik. Az értékesítés többek között olyan médiamárkákat érint, mint a Blikk, Kiskegyed, EgészségKalauz.hu.

Ezt követően egymást érték a sajtóbeszámolók, amelyek arról értekeztek, hogy a tulajdonosváltással a bulvársajtó éllovasa, a Blikk kormánypárti befolyás alá kerül és a „propaganda” eszközévé válik.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke is gyorsan posztolt egyet a közösségi oldalán, ahol „NER-bűnözőkről” és a „független sajtó bedarálásáról” írt.

A valóság ezzel szemben az, hogy az új tulajdonos a korábbi években megszokott irányvonalat és stílust kívánja visszaállítani a Blikknél, amire garanciát jelent a régi-új főszerkesztő személye. Kolossváry Balázs idén márciusban távozott az újságtól, a visszatérő főszerkesztőt igazi „ősblikkesnek” lehet nevezni, hiszen 1998-ban már a lapnál dolgozott, akkor sportújságíróként, majd 2014-től, illetve rövid kihagyás után 2020-tól irányította a szerkesztőség munkáját.

A Blikk oldalán ma is elérhető életrajzi összegzéséből kiderül az is, hogy magyartanárként és kommunikációs szakemberként végzett a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, de gyermekkora óta újságírónak készült. Profi pályafutását a Nemzeti Sport labdarúgórovatánál kezdte, aztán a Blikk sportrovatához igazolt.