Simicskó: Az USA béketerve megerősíti Ukrajna szuverenitását

Az Országgyűlésben téma volt az ukrajnai háború lezárását célzó amerikai béketerv, amiről Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője elmondta, hogy a terveket minden békeszerető ember üdvözölheti.

Máté Patrik
2025. 11. 24. 12:59
Fotó: Purger Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Simicskó István a parlamentben üdvözölte az Egyesült Államok ukrajnai háborúra vonatkozó béketervét, majd megjegyezte, hogy ezt várták az Európai Uniótól is, azonban onnan csak háborús tervek érkeznek. A KDNP frakcióvezetője elmondta, hogy a harcoló feleknek visszább kell lépniük az erőszakspirálból és mindkét félnek engedményeket kell tennie. Kiemelte, hogy a béketerv első pontja, hogy megerősítik Ukrajna szuverenitását, amit jogos igénynek nevezett.

Brüsszelnek és Zelenszkijnek nem tetszik Trump béketerve
Brüsszel továbbra is a háború pártján áll (Fotó: AFP)

Kitért rá, hogy a béketerv szerint Oroszország és a NATO párbeszédet folytat minden biztonsági kérdés rendezése érdekében. Pozitív üzenet az is, hogy Ukrajna megbízható biztonsági garanciákat kap. A frakcióvezető szerint butaságokat beszélt a felszólalásában a párbeszédes Tordai Bence, aki a béketervet a trianoni döntéssel vonta párhuzamba.

Ha bárki megszegi a béketervet, akkor minden szankció visszaáll

– ismertette Simicskó István.

Oroszország rögzíti, hogy nem támadja meg Európát és Ukrajnát

– tért ki a béketerv egy másik pontjára a frakcióvezető.

Szerinte a béketervet minden békeszerető ember üdvözölheti. Ezzel szemben Brüsszel újabb fegyveres beavatkozásokat támogat, a Tisza Párt pedig ennek a pénzügyi megteremtésében az unió szövetségese.

Ezért akarnak adót emelni

– tette hozzá.

Válaszában Zsigmond Barna Pál üdvözölte, hogy megjelent a józan ész a világpolitikában. Az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára megjegyezte, hogy ezzel szemben Brüsszelben továbbra is háborús pszichózisban vannak.

Egyértelmű, hogy a brüsszeli politika kudarcot vallott

– tette hozzá.

Megjegyezte, hogy Brüsszelben elfogyott a pénz, azonban további 135 milliárd eurót akarnak Ukrajnába küldeni. Ehhez pedig a magyaroktól is el akarják venni a pénzt, amihez partnereket keresnek, és megtalálták a Tisza Pártban.

Egy olyan kormány lenne, amely maradéktalanul végrehajtaná Brüsszel utasításait

– fogalmazott.

 

Támogatni kell a békekezdeményezést

Halász János, a Fidesz képviselője a felszólalásában arról beszélt, hogy lassan négy éve zajlik az orosz-ukrán háború, a károk felbecsülhetetlenek, a harcoló felek között érdemi párbeszéd nincs.

Az amerikai elnök kitartóan küzd a háború lezárásáért, ami valószínűleg ki sem tört volna, ha ő az elnök

– jegyezte meg.

Kitért az amerikai fél 28 pontos békejavaslatára és úgy értékelt, mintha az álláspontok közelednének, de eközben a brüsszeli vezetők teljesen elkötelezték magukat a háború mellett. Elfogadhatatlannak tartotta, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke további forrásokat kér a háború folytatásához, aminek összege megfelel az uniós egy éves költségvetése háromnegyedének.

A Fidesz egyetért a kormánnyal abban, hogy tilos bármilyen formában plusz forrásokat küldeni Ukrajnának és támogatni kell az amerikai elnök békekezdeményezését

– ismertette a nagyobbik kormánypárt álláspontját.

Válaszában Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára kiemelte: most valóban esély mutatkozik a konfliktus lezárására, de mintha erről Brüsszelben nem vennének tudomást. Felidézte, kezdettől a háború folytatásáról beszéltek és nem a tűzszünetre, vagy a konfliktus békés megoldására koncentráltak.

Tarthatatlan ostobaságokat ismételgetnek, amiket évek óta mondanak

– fogalmazott.

Eközben még az is kiderült, hogy Ukrajnában háborús maffia működik, amelyik aranyvécékre költi az európaiak pénzét. Ez az európai polgárok elárulása, szembe köpése 

– fogalmazott és az oroszokkal való tárgyalások mellett foglalt állást.

Semmi nem szól amellett, hogy az unió teljes működését alárendelje Ukrajna finanszírozásának és egy megnyerhetetlen háborúnak 

– mondta az államtitkár, aki a háborúellenes petíció támogatását kérte.

Borítókép: Az Országgyűlés ülésterme (Fotó: MTI/Purger Tamás)

 

