Simicskó: Az USA béketerve megerősíti Ukrajna szuverenitását

Simicskó István a parlamentben üdvözölte az Egyesült Államok ukrajnai háborúra vonatkozó béketervét, majd megjegyezte, hogy ezt várták az Európai Uniótól is, azonban onnan csak háborús tervek érkeznek. A KDNP frakcióvezetője elmondta, hogy a harcoló feleknek visszább kell lépniük az erőszakspirálból és mindkét félnek engedményeket kell tennie. Kiemelte, hogy a béketerv első pontja, hogy megerősítik Ukrajna szuverenitását, amit jogos igénynek nevezett.

Brüsszel továbbra is a háború pártján áll (Fotó: AFP)

Kitért rá, hogy a béketerv szerint Oroszország és a NATO párbeszédet folytat minden biztonsági kérdés rendezése érdekében. Pozitív üzenet az is, hogy Ukrajna megbízható biztonsági garanciákat kap. A frakcióvezető szerint butaságokat beszélt a felszólalásában a párbeszédes Tordai Bence, aki a béketervet a trianoni döntéssel vonta párhuzamba.

Ha bárki megszegi a béketervet, akkor minden szankció visszaáll

– ismertette Simicskó István.

Oroszország rögzíti, hogy nem támadja meg Európát és Ukrajnát

– tért ki a béketerv egy másik pontjára a frakcióvezető.

Szerinte a béketervet minden békeszerető ember üdvözölheti. Ezzel szemben Brüsszel újabb fegyveres beavatkozásokat támogat, a Tisza Párt pedig ennek a pénzügyi megteremtésében az unió szövetségese.

Ezért akarnak adót emelni

– tette hozzá.

Válaszában Zsigmond Barna Pál üdvözölte, hogy megjelent a józan ész a világpolitikában. Az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára megjegyezte, hogy ezzel szemben Brüsszelben továbbra is háborús pszichózisban vannak.

Egyértelmű, hogy a brüsszeli politika kudarcot vallott

– tette hozzá.

Megjegyezte, hogy Brüsszelben elfogyott a pénz, azonban további 135 milliárd eurót akarnak Ukrajnába küldeni. Ehhez pedig a magyaroktól is el akarják venni a pénzt, amihez partnereket keresnek, és megtalálták a Tisza Pártban.

Egy olyan kormány lenne, amely maradéktalanul végrehajtaná Brüsszel utasításait

– fogalmazott.

Támogatni kell a békekezdeményezést

Halász János, a Fidesz képviselője a felszólalásában arról beszélt, hogy lassan négy éve zajlik az orosz-ukrán háború, a károk felbecsülhetetlenek, a harcoló felek között érdemi párbeszéd nincs.

Az amerikai elnök kitartóan küzd a háború lezárásáért, ami valószínűleg ki sem tört volna, ha ő az elnök

– jegyezte meg.