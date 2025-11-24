Simicskó: Az USA béketerve megerősíti Ukrajna szuverenitását

Simicskó István a parlamentben üdvözölte az Egyesült Államok ukrajnai háborúra vonatkozó béketervét, majd megjegyezte, hogy ezt várták az Európai Uniótól is, azonban onnan csak háborús tervek érkeznek. A KDNP frakcióvezetője elmondta, hogy a harcoló feleknek visszább kell lépniük az erőszakspirálból és mindkét félnek engedményeket kell tennie. Kiemelte, hogy a béketerv első pontja, hogy megerősítik Ukrajna szuverenitását, amit jogos igénynek nevezett.
Kitért rá, hogy a béketerv szerint Oroszország és a NATO párbeszédet folytat minden biztonsági kérdés rendezése érdekében. Pozitív üzenet az is, hogy Ukrajna megbízható biztonsági garanciákat kap. A frakcióvezető szerint butaságokat beszélt a felszólalásában a párbeszédes Tordai Bence, aki a béketervet a trianoni döntéssel vonta párhuzamba.
Ha bárki megszegi a béketervet, akkor minden szankció visszaáll
– ismertette Simicskó István.
Oroszország rögzíti, hogy nem támadja meg Európát és Ukrajnát
– tért ki a béketerv egy másik pontjára a frakcióvezető.
Szerinte a béketervet minden békeszerető ember üdvözölheti. Ezzel szemben Brüsszel újabb fegyveres beavatkozásokat támogat, a Tisza Párt pedig ennek a pénzügyi megteremtésében az unió szövetségese.
Ezért akarnak adót emelni
– tette hozzá.
Válaszában Zsigmond Barna Pál üdvözölte, hogy megjelent a józan ész a világpolitikában. Az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára megjegyezte, hogy ezzel szemben Brüsszelben továbbra is háborús pszichózisban vannak.
Egyértelmű, hogy a brüsszeli politika kudarcot vallott
– tette hozzá.
Megjegyezte, hogy Brüsszelben elfogyott a pénz, azonban további 135 milliárd eurót akarnak Ukrajnába küldeni. Ehhez pedig a magyaroktól is el akarják venni a pénzt, amihez partnereket keresnek, és megtalálták a Tisza Pártban.
Egy olyan kormány lenne, amely maradéktalanul végrehajtaná Brüsszel utasításait
– fogalmazott.
Támogatni kell a békekezdeményezést
Halász János, a Fidesz képviselője a felszólalásában arról beszélt, hogy lassan négy éve zajlik az orosz-ukrán háború, a károk felbecsülhetetlenek, a harcoló felek között érdemi párbeszéd nincs.
Az amerikai elnök kitartóan küzd a háború lezárásáért, ami valószínűleg ki sem tört volna, ha ő az elnök
– jegyezte meg.
