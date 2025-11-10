Eddig soha nem látott tájkép tárul elénk a Balaton egyik legszebb helyén + fotók

Egészen megváltozott a tihanyi Belső-tó képe. A turisták körében népszerű tó vízszintje csökkenni kezdett és már egy száraz félsziget is kirajzolódik benne. A szokatlan látványosságról a Csodálatos Balaton képeket is megosztott a közösségi oldalán.

Forrás: Facebook/Csodálatos Balaton

A tihanyi Belső-tó medre általunk eddig soha nem látott arcát mutatja: száraz félsziget, repedezett iszap és visszahúzódó víz

– írták.

Emlékezetes, hogy korábban a Balaton vízszintje is csökkent, amely szintén látványos képekhez vezetett, különösen a déli parton. Akkor a kutatók elárulták, hogy a tó vízszintjének ingadozása természetes folyamat, a 70 centiméter alatti érték pedig nem jelent veszélyt a tó élővilágára vagy vízminőségére nézve.

A jelenséget akkor azzal magyarázták, hogy a Balaton sekély, széljárta tó, amelyben a vízszint évről évre a csapadékviszonyok, a párolgás és a befolyó vizek mennyiségének függvényében változik. Hozzáfűzték, 70 centiméter alatti vízszintek a korábbi évtizedekben is többször előfordultak.