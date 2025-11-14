Benedek ZsoltFideszErzsébetvárosbulinegyedbulibárózsidónegyedNidermüller Péter

Botrány Erzsébetvárosban: Niedermüllerék a bulibárókat támogatják a lakosság helyett

Leszavazta a Nidermüller Péter vezette erzsébetvárosi képviselő-testület azt a fideszes javaslatot, amely a VII. kerület sétálóutcáiban lévő szórakozóhelyek éjféli zárását irányozta elő. A baloldali döntéssel a DK-s vezetés végérvényesen a bulibárók mellett tette le a voksát az ott élőkkel szemben.

Gabay Dorka
2025. 11. 14. 12:51
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A választópolgároknak tett sokadik ígéretét szegte meg Nidermüller Péter VII. kerületi polgármester, aki miatt a belső-erzsébetvárosiak odáig jutottak, hogy egy másik kerülethez is inkább csatlakoznának, semmint hogy továbbra is elviseljék a bulinegyedben tapasztalható koszt, prostitúciót, hangzavart, drogot.

A baloldal leszavazta az éjféli zárást célzó fideszes javaslatot (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Legutóbb a hét elején szavazta le a kerület baloldali vezetése azt a fideszes javaslatot, amely

egyes vendéglátóipari egységek éjféli zárását írta volna elő.

Az ügy pikantériája, hogy Kertész Tamás DK-s képviselő előzetesen támogatta a kormánypárti kezdeményezést, másnap azonban már leszavazta.

Benedek Zsolt, a VII. kerületi Fidesz frakcióvezetője a Magyar Nemzetnek elmondta: a Karácsony Gergely, Vitézy Dávid és Niedermüller Péter által kialakított sétálóutcákkal még rosszabb lett a helyzet az elmúlt időszakban, ezért javasolták, hogy ezekben az utcákban vezesse be az önkormányzat az éjféli zárást, végül

a kerület baloldali vezetése a civilekkel közösen leszavazta a kezdeményezést.

 

A DK-s elnök hamar átállt

– Érdekes előzmény, hogy a városüzemeltetési bizottság ülésén Kertész Tamás, a bizottság DK-s elnöke még megszavazta az előterjesztést, tehát tárgyalásra és elfogadásra ajánlotta a indítványunkat. Másnapra azonban, vagyis alig 19 óra leforgása alatt megváltoztatta véleményét, és az ülésen nem támogatta az előterjesztést – idézte fel Benedek Zsolt, aki szerint

a DK vélhetően rászólt Kertész Tamásra, hiszen Nidermüller Péterék a bulibárók érdekeit szolgálják a VII. kerületben, akár az éjfél utáni nyitvatartási engedélyek kiadásának átjátszásában is annak az egyesületnek, melynek elnökségében az öt legnagyobb szórakoztatóipari vállalkozó ül.

– Mindezt alátámasztja, hogy nemrég ugyanennek az érdekkörnek passzoltak át egy komplett házat az Akácfa utcában, ami régen nyugdíjasklub volt, ebből is látszik, hogy a bulibárók szekerét tolják az erzsébetvárosiakkal szemben – hangsúlyozta. Ezért, mint mondta, vélhetően szólhattak Kertész Tamásnak, hogy ne támogassa a javaslatot, amit egy nappal korábban még elfogadásra ajánlott.

 

A Fidesz kiáll a lakók mellett

A fideszes önkormányzati képviselő kiemelte, ők továbbra is az erzsébetvárosiak oldalán állnak Niedermüller Péterrel szemben.

– Látható, hogy ami eddig Belső-Erzsébetvárosban történt, nem mehet így tovább, hiszen már ott tartunk, hogy a lakók kezdeményezésére két rabbi felkarolta a zsidónegyed kerületből való kiválását, amire korábban nem volt még példa. Meg kell tenni mindent, hogy ez ne történjen meg,

a lakók érdekeit kellene képviselni, nem a vendéglátóipari üzleti kört

– hangsúlyozta Benedek Zsolt, aki szerint Niedermüllerék már abban gondolkodnak, hogy Belső-Erzsébetvárost tokkal-vonóval átjátsszák ezeknek az vállalkozói érdekköröknek.

A Fidesz politikusa szerint az egyetlen megoldás, ha a polgármester távozik.

Éjféli zárórát ígért, de nem tartja be sok más ígéretéhez hasonlóan. Becsapta a választókat, ahogy ez a baloldalon szokás. Az itteni lakók már nem hisznek neki, nincs közbizalom, így nem lehet egy kerületet vezetni

– vélekedett, jelezve, Niedermüller Péterék sodródnak az árral, már oldalt választottak, a lakók helyett a vendéglátós érdekköröket.

Borítókép: Niedermüller Péter (Fotó: Teknős Miklós)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekAngelina Jolie

Angelina Jolie Ukrajnában jóemberkedik

Horváth József avatarja

A PR-akciók fölött már eljárt az idő, pont az ellenkezőjét érik el a szimpátiakeltésnek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu