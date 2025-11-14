Botrány Erzsébetvárosban: Niedermüllerék a bulibárókat támogatják a lakosság helyett

A választópolgároknak tett sokadik ígéretét szegte meg Nidermüller Péter VII. kerületi polgármester, aki miatt a belső-erzsébetvárosiak odáig jutottak, hogy egy másik kerülethez is inkább csatlakoznának, semmint hogy továbbra is elviseljék a bulinegyedben tapasztalható koszt, prostitúciót, hangzavart, drogot.

A baloldal leszavazta az éjféli zárást célzó fideszes javaslatot (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Legutóbb a hét elején szavazta le a kerület baloldali vezetése azt a fideszes javaslatot, amely

egyes vendéglátóipari egységek éjféli zárását írta volna elő.

Az ügy pikantériája, hogy Kertész Tamás DK-s képviselő előzetesen támogatta a kormánypárti kezdeményezést, másnap azonban már leszavazta.

Benedek Zsolt, a VII. kerületi Fidesz frakcióvezetője a Magyar Nemzetnek elmondta: a Karácsony Gergely, Vitézy Dávid és Niedermüller Péter által kialakított sétálóutcákkal még rosszabb lett a helyzet az elmúlt időszakban, ezért javasolták, hogy ezekben az utcákban vezesse be az önkormányzat az éjféli zárást, végül

a kerület baloldali vezetése a civilekkel közösen leszavazta a kezdeményezést.

A DK-s elnök hamar átállt

– Érdekes előzmény, hogy a városüzemeltetési bizottság ülésén Kertész Tamás, a bizottság DK-s elnöke még megszavazta az előterjesztést, tehát tárgyalásra és elfogadásra ajánlotta a indítványunkat. Másnapra azonban, vagyis alig 19 óra leforgása alatt megváltoztatta véleményét, és az ülésen nem támogatta az előterjesztést – idézte fel Benedek Zsolt, aki szerint

a DK vélhetően rászólt Kertész Tamásra, hiszen Nidermüller Péterék a bulibárók érdekeit szolgálják a VII. kerületben, akár az éjfél utáni nyitvatartási engedélyek kiadásának átjátszásában is annak az egyesületnek, melynek elnökségében az öt legnagyobb szórakoztatóipari vállalkozó ül.

– Mindezt alátámasztja, hogy nemrég ugyanennek az érdekkörnek passzoltak át egy komplett házat az Akácfa utcában, ami régen nyugdíjasklub volt, ebből is látszik, hogy a bulibárók szekerét tolják az erzsébetvárosiakkal szemben – hangsúlyozta. Ezért, mint mondta, vélhetően szólhattak Kertész Tamásnak, hogy ne támogassa a javaslatot, amit egy nappal korábban még elfogadásra ajánlott.