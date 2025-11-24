Németh BalázsIgazság órájavendég

Gyopáros Alpár az Igazság órájában: A francia vezérkari főnök egész Európának üzent

Úgy tűnik, Donald Trump révbe fog érni – mondta a kormánybiztos a Svájcban zajló tárgyalásokról, miközben az európai liberális elit ezzel szembemegy. Gyopáros Alpár közölte, országjárása során rengeteg ember szólítja meg, hogy aláírhassa a kormány háborúellenes petícióját. A Tisza jelöltjelöltjeiről azt mondta, minden választókerületben előre eldöntötték, ki lesz a befutó, csak kerestek hozzá még két embert látszatként.

Magyar Nemzet
2025. 11. 24. 7:29
A héten is folytatódik az Igazság órája, melyben Németh Balázs vendégeivel leplezi le a balliberális álhíreket. 

Hétfőn Gyopáros Alpár, a Magyar falu program lebonyolításáért felelős kormánybiztos volt a beszélgetőtárs,

kedden Kocsis Máté, szerdán Bayer Zsolt, csütörtökön pedig Takács Péter lesz a vendég.

Gyopáros Alpár elsőként a svájci  béketárgyalásokról beszélt, a politikus szerint látható, hogy két külön sávban zajlanak a tárgyalások, de 

úgy tűnik, Trump révbe fog érni, 

azonban mintha a liberális európai elit szembemenne ezzel. Ursula von der Leyen leveléről, illetve Orbán Viktor arra adott válaszáról azt mondta, a háborúról elsőként az emberáldozat jut az eszünkbe, az élet értéke pedig a mi értékrendünknek alapeleme. – Gazdasági aspektusa is van a háborúnak, az elszenvedett gazdasági nehézségek után még közös európai hitelt is erőltet Von der Leyen, ami végzetes – mondta, hozzátéve, 

a francia vezérkari főnök szavai pedig egész Európának szóltak, miszerint el kell fogadnunk, hogy a gyerekeink meghalhatnak egy háborúban.

Gyopáros Alpár kitért arra, hogy országjárása során rengeteg ember szólítja meg, hogy aláírhassa a kormány háborúellenes petícióját.

Háborúpártiak a baloldalon

Telkes András háborúpárti írására reagálva azt mondta, „jól fizet a brüsszeli elit”, vagy elvesztette a józan eszét az, aki a háború mellett érvel.  

A Fidesz győri háborúellenes gyűléséről úgy vélekedett, transzparens különbség volt a kormány és a Tisza rendezvénye között, 

utóbbit az ordenáré viselkedés jellemezte, míg a DPK-gyűlés békés volt és jó hangulatú.

 

Baloldali jelötek a Tiszánál

A Tisza Győr-Moson Sopron vármegyei jelöltjelöltjeiről azt mondta, ugyanaz a baloldali brüsszelita történet ez, mint máshol, Bóna Szabolcs például erős baloldali gyökerű családból származik, édesapja tsz-elnök és országgyűlési képviselő is volt a rendszerváltás előtt, ami azért nem adatott meg bárkinek. Megítélése szerint egyébként 

minden választókerületben előre eldöntötték, ki lesz a befutó, és kerestek hozzá még két embert látszatként.

Hozzátette, kérdés, hogy a tiszás jelöltek vajon mit gondolnak a migrációról, mert jelen állás szerint elfogadnák a migrációs paktumot, közben arra hivatkoznak, hogy a migránsok nem akarnak Magyarországra jönni, de ez nem így megy. 

– Ugyanez a helyzet a háború kérdésében, a Tiszánál azt akarják, hogy fizessünk Ukrajnának, és folytatódjon a háború

– fogalmazott.

Hozzátette, az is nonszensz, hogy a jelöltek le vannak tiltva a nyilatkozásról, ez olyan, mint egy szépségverseny. 

– De bármennyire is el van rohadva a komcsi gyökér, egy hajtás mégis elindulhat, és az is komcsi gyökérből ered. 

Ugyanaz a baloldali narratíva megy most is – mondta.

Sikeres Magyar falu program

A Magyar falu program kapcsán szóba került, hogy egy-két polgármester nem elégedett a program eredményével, de – mint mondta – a települések lakói elégedettek. Szerinte nem lehet azt mondani, hogy a program nem sikeres. Miután a Momentum kritizálta a falusi kisboltok támogatását, Gyopáros Alpár jelezte, 

Tompos Márton mindent elkövet, hogy ő és a Momentum bizonyítsanak Magyar Péternek, ezért kritizálnak mindent, miközben előszeretettel ajánlják magukat a Tiszának. 

Hangsúlyozta, a falusi kisboltok támogatásánál mindössze 4 százaléknál vannak problémák, jellemzően közműbekötés miatt, és 10 százaléknál vonták vissza a támogatást, jobbára azért, mert a tulajdonos elhunyt.

Hozzátette, demográfiai fordulat is tapasztalható a támogatási rendszernek köszönhetően, hiszen a falusi kisboltok fontos szerepet töltenek be a településeknél.

A Politico felméréséről, mely szerint erősödik a Fidesz és csökken a Tisza támogatottsága, Gyopáros Alpár elmondta, árulkodó, hogy a liberális Politico az általa hitelesnek tartott liberális felmérésekből olyan eredményt hoz ki, amely a Fidesz előnyét mutatja. – Érezhető, hogy nyár óta Magyar Péter lejtmenetben van, és a kormányzó pártok uralják a közbeszédet.

Drogstratégia

Elmondta, Horváth László szívügye a drog elleni küzdelem, ami nagyon fontos, hiszen fiatalokat, gyerekeket, mélyszegénységben élőket is érint. – Maximálisan egyetértek azzal, hogy aki mérgezi a gyerekeinket, azzal szemben fel kell lépni. Ennek ellenére a liberálisok rendre a rendőrségnek mennek neki, a hatóság ellen hergelnek, mert liberális celebek érintettek a történetben. – Az, hogy celebek megéneklik a drogpártiságukat, a rendőrséget kritizálják, vajon milyen üzenetet visz a fiataloknak? – tette fel a kérdést Gyopáros Alpár.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

