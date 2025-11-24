Gyopáros Alpár az Igazság órájában: A francia vezérkari főnök egész Európának üzent

A héten is folytatódik az Igazság órája, melyben Németh Balázs vendégeivel leplezi le a balliberális álhíreket.

Hétfőn Gyopáros Alpár, a Magyar falu program lebonyolításáért felelős kormánybiztos volt a beszélgetőtárs,

kedden Kocsis Máté, szerdán Bayer Zsolt, csütörtökön pedig Takács Péter lesz a vendég.

Gyopáros Alpár elsőként a svájci béketárgyalásokról beszélt, a politikus szerint látható, hogy két külön sávban zajlanak a tárgyalások, de

úgy tűnik, Trump révbe fog érni,

azonban mintha a liberális európai elit szembemenne ezzel. Ursula von der Leyen leveléről, illetve Orbán Viktor arra adott válaszáról azt mondta, a háborúról elsőként az emberáldozat jut az eszünkbe, az élet értéke pedig a mi értékrendünknek alapeleme. – Gazdasági aspektusa is van a háborúnak, az elszenvedett gazdasági nehézségek után még közös európai hitelt is erőltet Von der Leyen, ami végzetes – mondta, hozzátéve,

a francia vezérkari főnök szavai pedig egész Európának szóltak, miszerint el kell fogadnunk, hogy a gyerekeink meghalhatnak egy háborúban.

Gyopáros Alpár kitért arra, hogy országjárása során rengeteg ember szólítja meg, hogy aláírhassa a kormány háborúellenes petícióját.

Háborúpártiak a baloldalon

Telkes András háborúpárti írására reagálva azt mondta, „jól fizet a brüsszeli elit”, vagy elvesztette a józan eszét az, aki a háború mellett érvel.

A Fidesz győri háborúellenes gyűléséről úgy vélekedett, transzparens különbség volt a kormány és a Tisza rendezvénye között,

utóbbit az ordenáré viselkedés jellemezte, míg a DPK-gyűlés békés volt és jó hangulatú.

Baloldali jelötek a Tiszánál

A Tisza Győr-Moson Sopron vármegyei jelöltjelöltjeiről azt mondta, ugyanaz a baloldali brüsszelita történet ez, mint máshol, Bóna Szabolcs például erős baloldali gyökerű családból származik, édesapja tsz-elnök és országgyűlési képviselő is volt a rendszerváltás előtt, ami azért nem adatott meg bárkinek. Megítélése szerint egyébként

minden választókerületben előre eldöntötték, ki lesz a befutó, és kerestek hozzá még két embert látszatként.

Hozzátette, kérdés, hogy a tiszás jelöltek vajon mit gondolnak a migrációról, mert jelen állás szerint elfogadnák a migrációs paktumot, közben arra hivatkoznak, hogy a migránsok nem akarnak Magyarországra jönni, de ez nem így megy.

– Ugyanez a helyzet a háború kérdésében, a Tiszánál azt akarják, hogy fizessünk Ukrajnának, és folytatódjon a háború

– fogalmazott.