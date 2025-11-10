Súlyos baleset történt az Alföldön, meghalt egy motoros

Súlyos baleset történt a hunyai elágazásnál, Gyomaendrőd és Kondoros között hétfőn reggel – írja a Beol.

Illusztráció. Fotó: Vémi Zoltán

Egy autó és egy segédmotoros ütközött össze,

a motoros olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a mentők már nem tudták megmenteni az életét.

A helyszínelés idejére a Kondoros felől érkezőket Kondoros belterülete felé, míg a Gyomaendrőd irányából érkezőket Örménykút irányába terelték.

A baleset helyszínén fotókat és videót is készített a Beol, ide kattintva tudja őket megnézni.

