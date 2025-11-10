balesetkondorosmotorbalesetGyomaendrőd

Súlyos baleset történt az Alföldön, meghalt egy motoros

Hétfő reggel tragikus közlekedési baleset rázta meg Békés vármegyét. Gyomaendrőd és Kondoros között, a hunyai elágazásnál egy személyautó és egy segédmotoros ütközött össze. A motoros életét a mentők már nem tudták megmenteni.

Magyar Nemzet
2025. 11. 10. 13:01
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Súlyos baleset történt a hunyai elágazásnál, Gyomaendrőd és Kondoros között hétfőn reggel – írja a Beol.

20250210 Budapest Rendőrség Állásbörze A Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Készenléti Rendőrség állásbörzéje. Fotó: Vémi Zoltán VZ Világgazdaság VG A képen: BYD autó rendőrautó
Illusztráció. Fotó: Vémi Zoltán

Egy autó és egy segédmotoros ütközött össze,

a motoros olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a mentők már nem tudták megmenteni az életét.

A helyszínelés idejére a Kondoros felől érkezőket Kondoros belterülete felé, míg a Gyomaendrőd irányából érkezőket Örménykút irányába terelték.

A baleset helyszínén fotókat és videót is készített a Beol, ide kattintva tudja őket megnézni.

 

Borítókép: Halálos baleset történt Gyomaendrőd és Kondoros között (Fotó: Beol)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekLengyelország

Lengyelország hasít?

Bayer Zsolt avatarja

Nagyjából ez az ellenzéki narratíva.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu