Súlyos baleset történt az Alföldön, meghalt egy motoros

Súlyos baleset történt a hunyai elágazásnál, Gyomaendrőd és Kondoros között hétfőn reggel – írja a Beol.
Egy autó és egy segédmotoros ütközött össze,
a motoros olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a mentők már nem tudták megmenteni az életét.
A helyszínelés idejére a Kondoros felől érkezőket Kondoros belterülete felé, míg a Gyomaendrőd irányából érkezőket Örménykút irányába terelték.
A baleset helyszínén fotókat és videót is készített a Beol, ide kattintva tudja őket megnézni.
Borítókép: Halálos baleset történt Gyomaendrőd és Kondoros között (Fotó: Beol)