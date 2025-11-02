felsőoktatásösztöndíjkövetkezmény

Visszavonják annak a hallgatónak az ösztöndíját, aki megzavarta az izraeli professzor előadását

Magyarországon továbbra sem tolerálják az antiszemitizmust.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 02. 12:44
Fotó: MTI/Soós Lajos
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Magyarország elutasítja az antiszemitizmus minden formáját, és ezért kizárja a Stipendium Hungaricum programból az izraeli professzor előadását megzavaró hallgatót – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium. Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter Budapesten fogadta Yoav Kisch izraeli oktatási minisztert. A megbeszélés középpontjában a felsőoktatás, a kutatás és az innováció területén folytatott kétoldalú együttműködés előmozdítása állt.

Budapest, 2025. október 29. Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter beszédet mond a Török Köztársaság kikiáltásának 102. évfordulója alkalmából tartott ünnepségen a Szépművészeti Múzeumban 2025. október 29-én. MTI/Kocsis Zoltán
Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

Magyarország nem csupán szövetségese, hanem barátja is Izraelnek

– jelentette ki Hankó Balázs.

A felek kidolgozták azon jövőbeli megállapodás részleteit, amely fokozza az egyetemi és kutatóintézetek közötti kapcsolatokat és növeli a két ország közötti hallgatói mobilitást, továbbá megállapodtak egy közös kutatási alap létrehozásáról is. Magyarország és Izrael 2026 márciusától közös kutatási és fejlesztési programot indít olyan kiemelt területeken, amely mindkét ország számára stratégiai fontosságú, mint például az egészségipar. A program összesen egymillió euróból hat-hét közös projektet támogat.

Emellett mindkét fél megerősítette elkötelezettségét az antiszemitizmus minden formája elleni küzdelem iránt. 

„Nem maradhatunk csendben az Eötvös Loránd Tudományegyetemen történtekkel kapcsolatban, ahol megzavarták egy izraeli professzor előadását. Kivizsgáltam az ügyet és kezdeményeztem az érintett hallgató ösztöndíjának visszavonását,

valamint utasítottam a Tempus Közalapítványt, hogy haladéktalanul kerüljön megerősítésre valamennyi, Stipendium Hungaricum ösztöndíjjal Magyarországon tanuló hallgató szerződésében, hogy amennyiben az érintett személy az egyetemeken a magyar nemzet békéjét vagy biztonságát bármilyen módon veszélyezteti, ösztöndíja azonnali hatállyal visszavonásra kerül. Mi az együttműködés, a normalitás és a béke szigete vagyunk és azok is maradunk!” – mondta Hankó Balázs.

„A miniszterek aggodalmukat fejezték ki a felsőoktatás és a kutatás, különösen az Erasmus+ és a Horizon Europe programok egyre növekvő átpolitizálódása miatt, hiszen már napirenden van az a javaslat, amely az EU Horizont programjából az izraelieket is kizárná. Mindkét fél egyetértett abban, hogy az Európai Unió és az adott ország vitájában a bizottság nem teheti áldozattá a hallgatókat és kutatókat. A találkozó jól szemléltette Magyarország és Izrael szoros és jövőbe mutató együttműködését, amelyet a közös értékek és az akadémiai kiválóság, illetve innováció iránti elkötelezettség erősít.”


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Hankó Balázs (Fotó: MTI/Soós Lajos)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekirodalom irodalom

Egy kis irodalom

Bayer Zsolt avatarja

A mai világban, amikor nem lehet nyugodtan lenni a politika zajától, hasznos és jóleső lehet egy kis irodalom.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu