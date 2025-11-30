A rendőrség véget vetett az ablakban működő kábítószerbiznisznek

A Zalaegerszegen élők számára hónapokon át aligha volt feltűnő, hogy az egyik lakótelepi lakás ablakánál rendszeresen felbukkannak idegenek. A hatóságok viszont másképp látták a helyzetet: a gyanú szerint a lakásból egy sajátos kábítószer-kereskedelmi pont működött, ahol a tiltott szert az ablakon át adták ki a vásárlóknak – írta az Origo.

A kábítószer az ablakon át cserélt gazdát

Fotó: Pixabay

A Zalaegerszegi Járásbíróság december 5-én tárgyalja annak a két személynek az ügyét, akik a vádirat szerint frissen szabadulásuk után néhány hónappal újra a bűn útjára léptek. A hatóságok megállapítása alapján a páros 2023 elejétől 2024 októberéig ismeretlen forrásból szerzett be különféle hatóanyagú kábítószereket, majd saját lakásukban dolgozták fel és porciózták ki az adagokat.

A kábítószer a panelban készült

A vádirat szerint az elsőrendű vádlott felelős volt az előállításért: különféle vegyületeket permetezett növényi törmelékre, majd egy-egy adagot csomagolt belőlük. A másodrendű vádlottal közösen úgy döntöttek, hogy az értékesítés módját is egyszerűsítik – vagy inkább leegyszerűsítik. Mindössze kétezer forintért árulták az adagokat, amelyekért a gyanú szerint a vevőknek nem kellett sem csengetéssel, sem kopogással jelezniük: elég volt odasétálni az ablakhoz. A gyors kiszolgálás és a diszkrétnek hitt megoldás azonban nem bizonyult tartósnak.

A rendőrök hónapokon át gyűjtötték az információkat, végül kilenc vásárlótól foglalták le a frissen beszerzett kábítószert. A házkutatás során a vádlottaknál további adagokat, valamint az előállításhoz szükséges eszközöket találtak.

A hatóság álláspontja egyértelmű: a kábítószer ablakon át történő értékesítése nemcsak sajátos, hanem súlyos bűncselekmény is. A december 5-én folytatódó bírósági tárgyaláson a vádlottak minden bizonnyal nem számíthatnak enyhe ítéletre.