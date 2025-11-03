Karambol történt az egyik legforgalmasabb autópályán, több mint 10 kilométeres a torlódás

Baleset történt az M1-es autópályán, a Hegyeshalom felé vezető oldalon, Tata és a Komárom/Kisbér csomópont között – hívta fel a figyelmet az Útinform. Tájékoztatásuk szerint a 77-es kilométernél csak a belső sáv járható, több mint 10 kilométeres torlódás alakult ki. A Budapest felé vezető oldalon sem sokkal jobb a helyzet: a szélesítési munkák miatt a Budapest felé vezető oldalon, az 54-es kilométertől a 19-es kilométerig több kilométer hosszan csak a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható.

Az M1-es autópályán már több mint 10 kilométeres a torlódás (Fotó: Pexels)

Hegyeshalom irányába a külső és a leállósáv használható. Fontos tudni, hogy aki a főváros felé tart és a szemközti oldal belső sávját választja, az az 54-es és a 19-es kilométerek közötti szakaszon sem a csomópontokat, sem a pihenőhelyeket, sem a töltőállomásokat nem tudja használni. Az említett szakaszon az első elérhető lehajtási lehetőség az M1-es és az M0-s autóút csomópontja.

Azonban nem csak az M1-esen történt baleset: a 66-os főúton, Pécs közelében egy személyautó árokba hajtott. A 6-os kilométernél forgalomkorlátozásra kell készülni. Az M2-es autóúton is hosszabb menetidőre kell számítaniuk az utazóknak, ugyanis Vác térségében burkolatfelújítás kezdődött. Emiatt Budapest felé a 45-ös és a 43-as kilométer között a belső sávot lezárták.