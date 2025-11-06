nemzeti konzultációBrüsszelTisza PártTisza-adóMagyar Péter

Könnyen semmivé válhat a családi adókedvezmény és az anyák adómentessége

Adóemelésekről és megszorításokról álmodoznak Magyar Péterék és a főnökeik.

Magyar Nemzet
2025. 11. 06. 15:39
Fotó: Havran Zoltán
– Tiltakozzunk a családi adókedvezmény és az anyák adómentességének eltörlése ellen! – jelentette ki Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalára feltöltött videójában. A budapesti Fidesz elnöke rámutatott: mindaz, amit ma természetesnek érzünk, könnyen semmivé válhat, ha Brüsszel bábjain múlik.

Budapest, 2025. október 1. A nemzeti konzultáció kérdőíveit kézbesíti egy postás egy budapesti társasházban 2025. október 1-jén. A kérdőíven öt pontban kérdezik meg az embereket arról, mit gondolnak a közteherviselésről. MTI/Bodnár Boglárka
Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

A fővárosi frakcióvezető elmondta: nagyon sokan mondták neki az elmúlt időszakban, hogy biztonságban érzik magukat attól, hogy tudják, számíthatnak a kormányra a családok ügyében, sokan várják például január elsejétől a kétgyermekes édesanyák adómentességét is.

A tiszás politikusok és szakértők azonban állandóan adóemelést követelnek. Megszüntetnék az alacsony adókat, és a családtámogatások is veszélybe kerülnének

– hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra. Hozzátette: világos, hogy Brüsszel kitartottjai adóemelésre készülnek, éppen ezért küldték őket. – Bábkormányt ültetnének a nyakunkba és a magyarokkal fizettetnék meg az ukrán háború árát. A tiszás adóemelések évente akár több millió forinttal vágnák meg a magyar családokat. Erre most kell nemet mondanunk, töltsük ki a nemzeti konzultációt és tiltakozzunk az adóemelések ellen – üzente a frakcióvezető .


Borítókép: Illusztráció (Fotó: Havran Zoltán)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

