Könnyen semmivé válhat a családi adókedvezmény és az anyák adómentessége

– Tiltakozzunk a családi adókedvezmény és az anyák adómentességének eltörlése ellen! – jelentette ki Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalára feltöltött videójában. A budapesti Fidesz elnöke rámutatott: mindaz, amit ma természetesnek érzünk, könnyen semmivé válhat, ha Brüsszel bábjain múlik.

Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

A fővárosi frakcióvezető elmondta: nagyon sokan mondták neki az elmúlt időszakban, hogy biztonságban érzik magukat attól, hogy tudják, számíthatnak a kormányra a családok ügyében, sokan várják például január elsejétől a kétgyermekes édesanyák adómentességét is.

A tiszás politikusok és szakértők azonban állandóan adóemelést követelnek. Megszüntetnék az alacsony adókat, és a családtámogatások is veszélybe kerülnének

– hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra. Hozzátette: világos, hogy Brüsszel kitartottjai adóemelésre készülnek, éppen ezért küldték őket. – Bábkormányt ültetnének a nyakunkba és a magyarokkal fizettetnék meg az ukrán háború árát. A tiszás adóemelések évente akár több millió forinttal vágnák meg a magyar családokat. Erre most kell nemet mondanunk, töltsük ki a nemzeti konzultációt és tiltakozzunk az adóemelések ellen – üzente a frakcióvezető .