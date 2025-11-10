Magyar Pétert megviselte a washingtoni csúcs: lemondta a programját

Sajnos a mai dévaványai esemény a betegségem miatt elmarad – írta Magyar Péter egy Facebook-csoportban.

Forrás: Facebook

Érdemes megjegyezni, hogy Magyar Péter éppen azután mondja le nyilvános szereplését, hogy Orbán Viktor történelmi sikert ért el a washingtoni tárgyalása során Donald Trumpnál. A pénteki találkozón többek között szankciómentességről, pénzügyi csomagról, LNG-vásárlásról és fegyverbeszerzésről állapodott meg Donald Trump és Orbán Viktor. Az orosz olaj és földgáz vásárlására szankciómentességet biztosít az USA (ugyanakkor ez természetesen nem vonatkozik az Európai Unió szankcióira), illetve mentesítést adott a Paks II erőműre vonatkozó amerikai szankciók alól is.

Pénteken újabb hullámban erősödött a hazai fizetőeszköz, az euró–forint jegyzése a 385-ös szint alá süllyedt. A technikai támasz 384 közelében húzódik. Hétfőn reggel már ezzel a támasszal birkózott a forint, 383,95-ig leszúrva. Majd nyitás után már 383,5 közelében járt, letörve a támaszt.

Kérdés, mennyire lesz szignifikáns a letörés, de tény, hogy a dollárral szemben is újabb forinterősödési hullám követte a pénteki menetet. Ráadásul már pénteken is meredekebb volt a forint erősödése a dollárral szemben. Azóta a dollárral és az euróval szemben is meredeken erősödik a forint.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Máté Krisztián)