Már 2010 előtt is a baloldal szekerét tolta Magyar Péter egyik legfanatikusabb propagandistája

Lapunk is beszámolt arról, hogy egy Partizán-beszélgetésben figyelemre méltó elszólás hangzott el a Tisza Pártot segítő kampánytanácsadó, Ruff Bálint részéről:

Mi aztán kiállunk Ukrajnáért ezekben a dolgokban, de lehet, hogy nem most kéne ezt csinálni a választás miatt.

A mondat sokat elárul arról, miként gondolkodik a Tisza Párt egyik legfanatikusabb propagandistája, akinek a kijelentéseinél csak az ősbaloldali háttere és az eddigi karrierje figyelemre méltóbb.

Az Ellenpont tényfeltáró portál által nyilvánosságra hozott információk szerint Ruff Bálint neve a hazai sajtóban először 2017-ben bukkan fel: a Heti Válasz Botka László volt SZDSZ-es kampánytanácsadójaként említi. Korábban a Miniszterelnöki Hivatalban dolgozott Horn Gábor SZDSZ-es államtitkár mellett, majd 2007-től Fodor Gábor környezetvédelmi tárcájánál és az SZDSZ-ben töltött be vezető kabinettisztséget.

Ruff Bálint 2017-ben (Forrás: Arcanum, Heti Válasz)

A 2018-as kampány előtt Botka László – akkor még az MSZP miniszterelnök-jelöltje – Ruff-fal együtt próbálta újraszervezni a baloldalt. A párton belüli konfliktusok azonban elsöpörték Botka csapatát, Ruff Bálint pedig 2017-ben távozott.

Ennek ellenére Ruff Bálint az MSZP-s politikus mellett maradt: önkormányzati tanácsadóként továbbra is Szegeden dolgozott, és Botka 2024-es újraválasztásakor is együtt ünnepeltek.

2021-ben Ruff neve ismét előkerült: a Direkt36 cikke szerint Tóth Péterrel, Tóth József XIII. kerületi MSZP-s polgármester fiával – és későbbi Magyar Péter-féle kampányfőnökkel – együtt próbáltak tanácsokat adni Márki-Zay Péternek.

A beszámolók szerint arra biztatták a hódmezővásárhelyi polgármestert, hogy ne működjön együtt a többi ellenzéki párttal. Ez a stratégia szinte teljesen megegyezik azzal, amit ma a Tisza követ.

Márki-Zay azt állította, elküldte őket – azonban a későbbi szereplésekből úgy tűnik, a kapcsolat nem szakadt meg teljesen.

Ruff 2022 után a Partizán egyik gyakori szereplője lett: előbb alkalmi szakértőként, majd 2024-től állandó beszélőként a Vétó című műsorban. Érdekesség, hogy a kegyelmi botrány és Magyar Péter felemelkedése után vált igazán aktívvá. Tóth Péterrel közösen elemzett, és nem sokkal később a Tisza aláírásgyűjtő standján is megjelent, ahol aktivistákkal fotózkodott.