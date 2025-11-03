Márki-Zay kampánya ugyanilyen volt, mint amit most Magyar Péterék csinálnak

A családi, személyes sértegetéseket tekintve Márki-Zay Péter kampánya ugyanilyen volt, mint amit most Magyar Péterék csinálnak – emlékeztetett közösségi oldalán Kocsis Máté.

A Fidesz frakcióvezetője felidézte: annak idején az a kampány sem váltotta be Márki-Zayék reményeit. Ennek kapcsán pedig Napóleont idézte:

Ha ellenfeled hibázni készül, ne zavard meg benne!

A frakcióvezető bejegyzéséhez hozzáfűzte: „Már rég elkaszálták volna Magyar Pétert, ha nem az lenne a külföldi parancs, hogy ezt a fiút építgetni kell. Aki nem tanul a történelemből, az előbb-utóbb megismétli.”