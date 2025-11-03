FideszKocsis MátéMárki-Zay PéterNapóleonMagyar Péter

Márki-Zay kampánya ugyanilyen volt, mint amit most Magyar Péterék csinálnak

Ha ellenfeled hibázni készül, ne zavard meg benne! – jegyezte meg a Fidesz frakcióvezetője Magyar Péter kampányáról. Kocsis Máté szerint a tiszások a Márki-Zay-féle mintát követik, és ugyanarra a bukásra vannak ítélve.

Magyar Nemzet
2025. 11. 03. 14:57
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Fotó: Csudai Sándor Forrás: MW Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
A családi, személyes sértegetéseket tekintve Márki-Zay Péter kampánya ugyanilyen volt, mint amit most Magyar Péterék csinálnak – emlékeztetett közösségi oldalán Kocsis Máté.

A Fidesz frakcióvezetője felidézte: annak idején az a kampány sem váltotta be Márki-Zayék reményeit. Ennek kapcsán pedig Napóleont idézte:

Ha ellenfeled hibázni készül, ne zavard meg benne!

A frakcióvezető bejegyzéséhez hozzáfűzte: „Már rég elkaszálták volna Magyar Pétert, ha nem az lenne a külföldi parancs, hogy ezt a fiút építgetni kell. Aki nem tanul a történelemből, az előbb-utóbb megismétli.”

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Csudai Sándor)


