Menczer Tamás: Csak független ellenzéki jelölt ellen lenne miniszterelnöki vita + videó

A nyíregyházi háborúellenes gyűlés után kérdésekre válaszolva Menczer Tamás arról beszélt: a kormány csak akkor tartana miniszterelnök-jelölti vitát, ha a baloldal független jelöltet állítana. Szerinte a jelenlegi ellenzéki szereplők – köztük Magyar Péter – „külföldi befolyás alatt állnak”, így nem tekinthetők valós kihívóknak. A politikus kiemelte: Orbán Viktor független, külföldről nem irányítják.

2025. 11. 29. 15:00
Közösségi oldalára feltett videójában Menczer Tamást a miniszterelnök-jelölti vitáról kérdezték Nyíregyházán. A politikus már a beszélgetés elején jelezte: szívesen válaszol mindenkinek, de elsősorban az újságíróknak ad teret. A kérdés arra irányult, kiáll-e Orbán Viktor Magyar Péterrel egy miniszterelnök-jelölti vitára.

Menczer egyértelműen fogalmazott: 

a kormány álláspontja változatlan, akkor lenne vita, ha a magyar ellenzéknek volna független miniszterelnök-jelöltje. Szerinte azonban ilyen nincs. Úgy fogalmazott: a baloldalon jelenleg nincs olyan jelölt, „akit nem külföldről irányítanak”, illetve akinek „nem külföldiek tartják a kezükben a mentelmi jogát”.

A kérdezők felvetették, hogy Magyar Péternek bejegyzett pártja van, így miért ne lenne legitim kihívó. Menczer ezt elutasította, és hangsúlyozta, hogy csak olyan jelöltet tart függetlennek, akit nem „külföldről fizetnek vagy irányítanak”, és nem „külföldi báb”. Többször megismételte, hogy a vita feltétele a valódi függetlenség lenne.

Az egyik kérdés közvetlenül érintette Orbán Viktort is: külföldről irányítják-e vagy finanszírozzák-e. 

Menczer erre határozottan nemet mondott.

A politikus mindvégig kitartott amellett, hogy a jelenlegi helyzetben nincs legitim, független ellenzéki miniszterelnök-jelölt, ezért nincs értelme vitáról beszélni. Saját miniszterelnök-jelöltjeként Orbán Viktort nevezte meg.

Borítókép: Menczer Tamás (Forrás: Facebook) 


