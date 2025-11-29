Menczer Tamás: Csak független ellenzéki jelölt ellen lenne miniszterelnöki vita + videó

Közösségi oldalára feltett videójában Menczer Tamást a miniszterelnök-jelölti vitáról kérdezték Nyíregyházán. A politikus már a beszélgetés elején jelezte: szívesen válaszol mindenkinek, de elsősorban az újságíróknak ad teret. A kérdés arra irányult, kiáll-e Orbán Viktor Magyar Péterrel egy miniszterelnök-jelölti vitára.

Menczer egyértelműen fogalmazott:

a kormány álláspontja változatlan, akkor lenne vita, ha a magyar ellenzéknek volna független miniszterelnök-jelöltje. Szerinte azonban ilyen nincs. Úgy fogalmazott: a baloldalon jelenleg nincs olyan jelölt, „akit nem külföldről irányítanak”, illetve akinek „nem külföldiek tartják a kezükben a mentelmi jogát”.

A kérdezők felvetették, hogy Magyar Péternek bejegyzett pártja van, így miért ne lenne legitim kihívó. Menczer ezt elutasította, és hangsúlyozta, hogy csak olyan jelöltet tart függetlennek, akit nem „külföldről fizetnek vagy irányítanak”, és nem „külföldi báb”. Többször megismételte, hogy a vita feltétele a valódi függetlenség lenne.